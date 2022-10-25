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Суркис: Я ошибался с "динамовскими сердцами", мы с ними закончили
Этой традиции пришел конец
Фото: ФК Динамо
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис ответил на вопрос по поводу возможных сменщиков главного тренера команды Мирча Луческу.
– Я точно знаю, что на сегодняшний день пригласить в "Динамо" тренера уровня Луческу мне не удастся. Все остальное – это будет эксперименты. С "динамовскими сердцами" мы закончили.
– Навсегда?
– Реброва и Шевченко мы не относим к "динамовским сердцам". Это профессиональные европейские тренеры, которые востребованы не только в "Динамо". А те, кто был востребован только в "Динамо", как говорится, выброшены на свалку истории, потому что больше их никуда не приглашали. Признаю, в этом была моя ошибка.
– Почему вы так долго доверяли "динамовским сердцам"?
– Верил в то, что они что-то могут сделать с командой. Как видите, я ошибался. Больше такого не повторится, - сказал Суркис в интервью Fanday.
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