Суркис: Я ошибался с "динамовскими сердцами", мы с ними закончили

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис ответил на вопрос по поводу возможных сменщиков главного тренера команды Мирча Луческу.

– Я точно знаю, что на сегодняшний день пригласить в "Динамо" тренера уровня Луческу мне не удастся. Все остальное – это будет эксперименты. С "динамовскими сердцами" мы закончили.

– Навсегда?

– Реброва и Шевченко мы не относим к "динамовским сердцам". Это профессиональные европейские тренеры, которые востребованы не только в "Динамо". А те, кто был востребован только в "Динамо", как говорится, выброшены на свалку истории, потому что больше их никуда не приглашали. Признаю, в этом была моя ошибка.

– Почему вы так долго доверяли "динамовским сердцам"?

– Верил в то, что они что-то могут сделать с командой. Как видите, я ошибался. Больше такого не повторится, - сказал Суркис в интервью Fanday.