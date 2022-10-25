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Суркис: Я ошибался с "динамовскими сердцами", мы с ними закончили

Премьер-лига
(1 голосов)

Этой традиции пришел конец

Суркис: Я ошибался с "динамовскими сердцами", мы с ними закончили

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис ответил на вопрос по поводу возможных сменщиков главного тренера команды Мирча Луческу.

Я точно знаю, что на сегодняшний день пригласить в "Динамо" тренера уровня Луческу мне не удастся. Все остальное – это будет эксперименты. С "динамовскими сердцами" мы закончили.

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– Навсегда?

– Реброва и Шевченко мы не относим к "динамовским сердцам". Это профессиональные европейские тренеры, которые востребованы не только в "Динамо". А те, кто был востребован только в "Динамо", как говорится, выброшены на свалку истории, потому что больше их никуда не приглашали. Признаю, в этом была моя ошибка.

– Почему вы так долго доверяли "динамовским сердцам"?

– Верил в то, что они что-то могут сделать с командой. Как видите, я ошибался. Больше такого не повторится, - сказал Суркис в интервью Fanday.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
Fanday

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Комментарии (1)
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Дід з села (Великі Пузирки)
25.10.2022 в 14:45
Так років через 20 визнає помилкою і ОПЗЖ, і телепул. Правда вже буде за гратами. Ось тоді ми, діди з села, і будемо радіти!
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