Ратий: Последние игры Металлиста показывают, что клуб достоин играть на таком уровне

Исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста" Олег Ратий поделился мыслями о матче со "Львовом", который завершился со счетом 1:1.

— Олег Борисович, на ваш взгляд, ваша команда скорее потеряла очки, или результат полностью соответствует ходу встречи?

— Мы все понимаем, что в этой игре мы потеряли очки. Видимо, все видели, как в конце матча, когда судья добавил пять минут, все наши мысли были о том, чтобы забить гол. Мы старались, но не смогли забить.

— Бросилось в глаза, что "Металлист" целенаправленно играл в атаку, на победу. Вы довольны игрой подопечных?

— Да, мы поблагодарили ребят, потому что они сыграли хороший матч, отдали все силы. На наш взгляд, последние игры "Металлиста" показывают, что вообще клуб достоин играть на таком уровне.

— Насколько серьезна потеря Прядуна в контексте следующего матча?

— Вы знаете, для нас потеря каждого игрока серьезная. Вы же видите, Виталий Федоров выбыл, Юрий Романюк выбыл, в одной игре тот футболист не играет в другой – другой. Да, на сегодня Прядун лучший бомбардир нашей команды, нам будет его не хватать, но в этой игре Дмитрий Коркишко уже вышел на поле поэтому, наверное, будем делать ставку на него. Мы уверены, что он нам поможет и сыграет не хуже Прядуна.

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— До сегодняшней игры Егор Демченко выходил в основном на замену, сегодня же он появился в старте и провел целый матч. Как вы оцените его игру?

— Вообще он молодец, сыграл очень хороший матч. Егор сам себя готовил, ему с начала сезона помешала травма и он не смог сразу стартовать. Мы считаем, что это хороший игрок, и в этом матче он доказал, что ключевая фигура в нашей команде.

— Вы уже успели посмотреть самый спорный эпизод этого матча?

— А зачем? Есть компетентные органы, которые пересмотрят и оценят тот момент, - сказал Ратий.