Хавбек Кривбасса: Результат матча с Динамо мог быть совсем другой

Полузащитник криворожского "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский прокомментировал матч против киевского "Динамо" (1:3) в 10-м туре УПЛ.

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– "Кривбасс" начал очень неплохо, но в итоге поражение. Какие видишь причины этого?

– Да, начали хорошо, но досадные ошибки на ровном месте привели к двум пропущенным головам. После такого непросто играть против "Динамо". Наша команда очень расстроена, ведь были моменты, которые нужно было реализовывать, и результат матча мог быть совсем другой. Сегодня немного не хватило класса.

– Дебелко забил, вернул "Кривбасс" в игру, потом Сарнавский потянул пенальти. Казалось, дальше должно быть все хорошо, но тут же пропускаем третий…

– К сожалению, футбол - не без ошибок. Сарнава и Дебелко – наши лидеры, один должен выручать в воротах, другой забивать.

– Юрий Вернидуб снова дал шанс проявить себя молодежи. Как молодежь "Кривбасса" показывает себя в команде?

– Игра с "Динамо" - шанс для наших ребят проявить себя на фоне хорошего соперника. Это их возможность расти в профессиональном плане. Если Вернидуб доверяет, значит, они того заслуживают.

– Судя по последним матчам, есть ощущение, что "Кривбасс" набирает: в игре, в уверенности. Согласен?

– Да, но не хватает стабильности: один матч проиграли, один выиграли, потом ничья. Надо набирать больше очков, тогда сможем улучшить свое турнирное положение в таблице, - подытожил Хомченовский.