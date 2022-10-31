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Голкипер Динамо: Луческу нас изрядно встряхнул в перерыве в раздевалке

Премьер-лига
(3 голосов)

Руслан Нещерет прокомментировал матч против "Кривбасса"

Голкипер Динамо: Луческу нас изрядно встряхнул в перерыве в раздевалке

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Голкипер "Динамо" поделился впечатлениями от матча против "Кривбасса", завершившегося победой "бело-синих" со счетом 3:1.

– Руслан, сегодня тебе пришлось несколько раз спасать ворота. Эта победа не была легкой?

– Считаю, что мы сегодня доминировали в игре и пропустили дурацкий гол в конце тайма. Я просто выполняю свою работу и стараюсь дать команде от себя максимум.

– Этот "гол в раздевалку" немного встряхнул команду, чтобы она вышла максимально сконцентрированной на второй тайм?

– Можно и так сказать. Луческу нас тоже изрядно встряхнул в перерыве в раздевалке, поэтому мы вышли с двойной мотивацией на второй тайм.

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– Не квалифицировавшись в весеннюю часть еврокубков, теперь команда все силы бросит на чемпионат, с двойной мотивацией на каждую игру, учитывая, что конкуренты оторвались?

– У нас и так команда всегда мотивирована. Поверьте, мы хотим побеждать в каждой игре. Не всегда результаты таковы, какие мы ожидаем. Но мы никогда не сдаемся.

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– Ты провел серию матчей за основную команду. Как оценивает твою игру тренерский штаб, в том числе Михаил Михайлов?

– Чувствую, что с каждым матчем я добавляю в уверенности. С Михаилом Леонидовичем после каждой игры у нас просмотр видеозаписи. Мы анализируем, какие ошибки были допущены, какие действия были удачными. Понемногу набираюсь опыта.

– И все же чувствуется, что ты не слишком рад этой практике из-за сложившихся обстоятельств…

– К сожалению, сейчас сложилась такая ситуация с травмами. Такого еще не было. Дениса мы все поддерживаем. Валентина Моргуна также, он сейчас тоже начал тренироваться в общей группе вместе с Жорой. Хорошо, что они вернулись.

– Когда все голкиперы в строю, даже тренироваться лучше?

Конечно, ведь это двойная мотивация становиться лучше. Конкуренция является двигателем прогресса. Мы все друг другу помогаем, старшие дают советы младшим.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Руслан Нещерет
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Источник:
fcdynamo.com

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Комментарии (1)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
31.10.2022 в 09:39
Вас хоть стряхивай, хоть перетрахивай всё равно футболисты из вас как из г0вна конфета
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