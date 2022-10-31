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Представитель Динамо. УПЛ назвала лучшего игрока 10-го тура
За дубль в ворота Кривбасса
upl.ua
УПЛ, опросив специалистов, входящих в экспертный совет, определила лучшего футболиста 10-го тура чемпионата Украины.
По итогам голосования победил в опросе полузащитник "Динамо"
Напомним, что в победном матче против "Кривбасса" (3:1) Буяльский оформил дубль.
Также отметим, что на данный момент Буяльский является
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Источник:УПЛ
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