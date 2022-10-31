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Представитель Динамо. УПЛ назвала лучшего игрока 10-го тура

Премьер-лига
(1 голосов)

За дубль в ворота Кривбасса

Представитель Динамо. УПЛ назвала лучшего игрока 10-го тура

upl.ua

Новина українською

УПЛ, опросив специалистов, входящих в экспертный совет, определила лучшего футболиста 10-го тура чемпионата Украины.

По итогам голосования победил в опросе полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский.

Напомним, что в победном матче против "Кривбасса" (3:1) Буяльский оформил дубль.

Также отметим, что на данный момент Буяльский является лидером бомбардирской гонки УПЛ. На счету игрока 7 голов в 8 матчах. Также еще он отдал и один ассит.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Источник:
УПЛ

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