Представитель Динамо. УПЛ назвала лучшего игрока 10-го тура

УПЛ, опросив специалистов, входящих в экспертный совет, определила лучшего футболиста 10-го тура чемпионата Украины.

По итогам голосования победил в опросе полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский .

Напомним, что в победном матче против "Кривбасса" (3:1) Буяльский оформил дубль.