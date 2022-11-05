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Четверть миллионов фунтов. Динамо перечислило вырученные средства за матч против Эвертона на реконструкцию больницы
Медицинское учреждение расположено в Чернигове
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Киевское "Динамо" сообщило, что вырученные средства из благотворительного матча против "Эвертона" будут потрачены на реконструкцию разрушенной Черниговской городской больницы №3.
Всего удалось собрать 250 тысяч фунтов, что равно более 10 миллионам гривен. Эти деньги будут направлены в фандрейзинговую платформу UNITED24, а затем потрачены непосредственно на восстановление медучреждения.
Киевский клуб отмечает, что восстановление больницы станет первым проектом этой платформы в партнерстве с "Динамо", направленным на восстановление социальной инфраструктуры.
Напомним, что этот матч состоялся 29 июля в рамках благотворительного турне "бело-синих". Тогда, в Ливерпуле, "Эвертон" победил со счетом 3:0.
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