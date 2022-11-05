Четверть миллионов фунтов. Динамо перечислило вырученные средства за матч против Эвертона на реконструкцию больницы

Киевское "Динамо" сообщило, что вырученные средства из благотворительного матча против "Эвертона" будут потрачены на реконструкцию разрушенной Черниговской городской больницы №3.

Всего удалось собрать 250 тысяч фунтов, что равно более 10 миллионам гривен. Эти деньги будут направлены в фандрейзинговую платформу UNITED24, а затем потрачены непосредственно на восстановление медучреждения.

Киевский клуб отмечает, что восстановление больницы станет первым проектом этой платформы в партнерстве с "Динамо", направленным на восстановление социальной инфраструктуры.

Напомним, что этот матч состоялся 29 июля в рамках благотворительного турне "бело-синих". Тогда, в Ливерпуле, "Эвертон" победил со счетом 3:0.