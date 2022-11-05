  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Четверть миллионов фунтов. Динамо перечислило вырученные средства за матч против Эвертона на реконструкцию больницы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Четверть миллионов фунтов. Динамо перечислило вырученные средства за матч против Эвертона на реконструкцию больницы

Премьер-лига
(1 голосов)

Медицинское учреждение расположено в Чернигове

Четверть миллионов фунтов. Динамо перечислило вырученные средства за матч против Эвертона на реконструкцию больницы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Киевское "Динамо" сообщило, что вырученные средства из благотворительного матча против "Эвертона" будут потрачены на реконструкцию разрушенной Черниговской городской больницы №3.

Всего удалось собрать 250 тысяч фунтов, что равно более 10 миллионам гривен. Эти деньги будут направлены в фандрейзинговую платформу UNITED24, а затем потрачены непосредственно на восстановление медучреждения.

Киевский клуб отмечает, что восстановление больницы станет первым проектом этой платформы в партнерстве с "Динамо", направленным на восстановление социальной инфраструктуры.

Напомним, что этот матч состоялся 29 июля в рамках благотворительного турне "бело-синих". Тогда, в Ливерпуле, "Эвертон" победил со счетом 3:0.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Эвертон (Ливерпуль) война с россией United24
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамо

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде