Черноморец - Динамо 0:3. УПЛ дарит комфорт и уверенность

Роман Григорчук провел 11 поединков против команд Мирчи Луческу. До этого времени это все был донецкий "Шахтер". Лишь однажды во главе моряков ему удалось не проиграть – в первой встрече после возвращения "Черноморца" в Премьер-лигу в сезоне 2011/12 была ничья 2:2. В других десяти случаях Роман Иосифович непременно проигрывал, в том числе в финале национального кубка и в матче за Суперкубок. Учитывая состояние "Динамо", нынешняя встреча была бы хорошей возможностью наконец-то размочить счет личного противостояния. Если бы не одно но – сам "Черноморец" сейчас беспросветный аутсайдер. Периодически одесситам удается демонстрировать приличную игру, но в целом все плохо, что отражается в турнирной таблице. То есть, даже на фоне плохого настроения после провала в Лиге Европы "Динамо" выглядело безоговорочным фаворитом.

По сравнению с поединком против "Днепра-1" в составе "Черноморца" было два изменения - вместо Ермакова в центре обороны вышел Билый, а Бадибанга на фланге атаки уступил место воспитаннику "Динамо" Оресту Кузыку. Интересно, что в основе одесской команды вышли четверо игроков, которые раньше имели отношение к столичному клубу. Кроме Кузыка, это ветераны Сергей Кравченко, Евгений Селин и Александр Гладкий.

Луческу после фиаско в игре с "Фенербахче" прогнозированно оставил на скамейке для запасных Беседина, отдав позицию центрфорварду Ванату. Лонвейк вышел в центр поля вместо Шепелева, Караваев и Кабаев формировали связку на левом фланге. Справа Тымчика заменил Кендзера. Снова на последнем рубеже играл Нещерет, хотя Бущан остался в заявке.

В начале встречи мяч больше держался в ногах у футболистов "Черноморца", что позволяло им держать динамовцев на безопасном расстоянии от ворот Непогодова. Сигналом для начала более открытой игры стала пара простых ударов Виктора Цыганкова с угла штрафной. "Черноморец" ответил забросом на Брагару из глубины поля, Максим обыграл Кендзеру и пробивал гораздо острее, но совсем чуть-чуть не докрутил под дальнюю стойку.

Проходит еще пару минут и Сидорчук выводит Ваната на свидание с Непогодовым, но форвард свой шанс упустил, да и голкипер сыграл очень неплохо. Впрочем, это была лишь отсрочка от пропущенного гола, ведь скоро Селин сбил в штрафной Цыганкова. Виктор, напомним, в прошлом туре не реализовал пенальти в игре с "Кривбассом", но в этот раз пробил четко под перекладину - "Динамо" повело в счете.

Довольно быстро киевляне могли увеличить преимущество. Если удар Сидорчука издали больше для статистики, то Лонвейк после подачи Цыганкова со штрафного оказался сам перед воротами на дальней стойке, но запутался в собственных ногах. За что "Динамо" чуть не поплатилось - в следующей атаке Кузык нашел подачей на линии вратарской Гладкого - тот бил головой, казалось, наверняка - в верхний угол, но не попал совсем чуть-чуть. Этот эпизод фактически подвел черту под всей активностью в первом тайме – до перерыва больше ничего интересного не происходило.

А вот дебют второй половины фактически убил интригу в матче. Защита "Черноморца" оказалась бессильной перед простой комбинацией, которую организовали Буяльский и Цыганков. Виталий дал на Виктора, тот вернул, а лучший бомбардир УПЛ в касание с 12 метров пробил в нижний угол.

"Динамо" наконец-то могло играть более раскрепощенно, чему, правда, способствовал и "Черноморец", который дал возможность долго работать с мячом и обдумывать свои ходы. Моменты у ворот Непогодова возникали более чем регулярно. Цыганков, Лонвейк, Сидорчук неплохо били издалека и со среднего расстояния, Сирота, заменивший Попова в перерыве, мог отличиться после подачи Цыганкова со штрафного, но после удара мяч полетел в ту точку, где находился голкипер одесситов. Шанс сократить отставание был и у "Черноморца", но Гладкий снова не попал головой в рамку, после чего уступил место на поле Кубембе.

Конголезец добавил динамики атаке "Черноморца", но совершенно бездумно. Обладая неплохой скоростью, умея поставить корпус, он часто принимал решения, разрушавшие все усилия его и партнеров. В конце концов, начиная минуты с 75-й "Динамо" перешло в эконом-режим, что не помешало уже в компенсированное арбитром время Ванату заработать и реализовать 11-метровый. Нынешний "Черноморец", к сожалению, пока не способен ставить соперника такого уровня, как "Динамо", в неловкое положение.

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6 ноября. Одесса. Стадион "Черноморец"

"Черноморец" - "Динамо" 0:3

Голы: Цыганков 25 пен., Буяльский 48, Ванат 90+2 пен.

"Черноморец": Непогодов – Путря, Джеймс, Билый, Селин (Салюк 69) – Кравченко (Войтиховский 81), Политыло (Плакса 46) - Кузык, Бобко (Наумец 46), Брагару – Гладкий (Кубемба 69)

Тренер: Роман Григорчук

"Динамо": Нещерет – Кендзера (Н.Кравченко 69), Забарный, Попов (Сирота 46), Караваев (Вивчаренко 64) – Сидорчук (Пэррис 81), Лонвейк – Цыганков, Буяльский, Кабаев (Гармаш 46) – Ванат

Тренер: Мирча Луческу

Арбитр: Андрий Коваленко (Полтава)

Предупреждения: Джеймс 30, Кравченко 34, Билый 88 - Лонвейк 19, Сидорчук 53