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Черноморец - Динамо 0:3. УПЛ дарит комфорт и уверенность

Премьер-лига
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(4 голосов)

І вновь много пенальти

Черноморец - Динамо 0:3. УПЛ дарит комфорт и уверенность

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Сергій Швець Автор UA-Футбол
Новина українською

Роман Григорчук провел 11 поединков против команд Мирчи Луческу. До этого времени это все был донецкий "Шахтер". Лишь однажды во главе моряков ему удалось не проиграть – в первой встрече после возвращения "Черноморца" в Премьер-лигу в сезоне 2011/12 была ничья 2:2. В других десяти случаях Роман Иосифович непременно проигрывал, в том числе в финале национального кубка и в матче за Суперкубок. Учитывая состояние "Динамо", нынешняя встреча была бы хорошей возможностью наконец-то размочить счет личного противостояния. Если бы не одно но – сам "Черноморец" сейчас беспросветный аутсайдер. Периодически одесситам удается демонстрировать приличную игру, но в целом все плохо, что отражается в турнирной таблице. То есть, даже на фоне плохого настроения после провала в Лиге Европы "Динамо" выглядело безоговорочным фаворитом.

По сравнению с поединком против "Днепра-1" в составе "Черноморца" было два изменения - вместо Ермакова в центре обороны вышел Билый, а Бадибанга на фланге атаки уступил место воспитаннику "Динамо" Оресту Кузыку. Интересно, что в основе одесской команды вышли четверо игроков, которые раньше имели отношение к столичному клубу. Кроме Кузыка, это ветераны Сергей Кравченко, Евгений Селин и Александр Гладкий.

Луческу после фиаско в игре с "Фенербахче" прогнозированно оставил на скамейке для запасных Беседина, отдав позицию центрфорварду Ванату. Лонвейк вышел в центр поля вместо Шепелева, Караваев и Кабаев формировали связку на левом фланге. Справа Тымчика заменил Кендзера. Снова на последнем рубеже играл Нещерет, хотя Бущан остался в заявке.

В начале встречи мяч больше держался в ногах у футболистов "Черноморца", что позволяло им держать динамовцев на безопасном расстоянии от ворот Непогодова. Сигналом для начала более открытой игры стала пара простых ударов Виктора Цыганкова с угла штрафной. "Черноморец" ответил забросом на Брагару из глубины поля, Максим обыграл Кендзеру и пробивал гораздо острее, но совсем чуть-чуть не докрутил под дальнюю стойку.

Проходит еще пару минут и Сидорчук выводит Ваната на свидание с Непогодовым, но форвард свой шанс упустил, да и голкипер сыграл очень неплохо. Впрочем, это была лишь отсрочка от пропущенного гола, ведь скоро Селин сбил в штрафной Цыганкова. Виктор, напомним, в прошлом туре не реализовал пенальти в игре с "Кривбассом", но в этот раз пробил четко под перекладину - "Динамо" повело в счете.

Довольно быстро киевляне могли увеличить преимущество. Если удар Сидорчука издали больше для статистики, то Лонвейк после подачи Цыганкова со штрафного оказался сам перед воротами на дальней стойке, но запутался в собственных ногах. За что "Динамо" чуть не поплатилось - в следующей атаке Кузык нашел подачей на линии вратарской Гладкого - тот бил головой, казалось, наверняка - в верхний угол, но не попал совсем чуть-чуть. Этот эпизод фактически подвел черту под всей активностью в первом тайме – до перерыва больше ничего интересного не происходило.

А вот дебют второй половины фактически убил интригу в матче. Защита "Черноморца" оказалась бессильной перед простой комбинацией, которую организовали Буяльский и Цыганков. Виталий дал на Виктора, тот вернул, а лучший бомбардир УПЛ в касание с 12 метров пробил в нижний угол.

"Динамо" наконец-то могло играть более раскрепощенно, чему, правда, способствовал и "Черноморец", который дал возможность долго работать с мячом и обдумывать свои ходы. Моменты у ворот Непогодова возникали более чем регулярно. Цыганков, Лонвейк, Сидорчук неплохо били издалека и со среднего расстояния, Сирота, заменивший Попова в перерыве, мог отличиться после подачи Цыганкова со штрафного, но после удара мяч полетел в ту точку, где находился голкипер одесситов. Шанс сократить отставание был и у "Черноморца", но Гладкий снова не попал головой в рамку, после чего уступил место на поле Кубембе.

Конголезец добавил динамики атаке "Черноморца", но совершенно бездумно. Обладая неплохой скоростью, умея поставить корпус, он часто принимал решения, разрушавшие все усилия его и партнеров. В конце концов, начиная минуты с 75-й "Динамо" перешло в эконом-режим, что не помешало уже в компенсированное арбитром время Ванату заработать и реализовать 11-метровый. Нынешний "Черноморец", к сожалению, пока не способен ставить соперника такого уровня, как "Динамо", в неловкое положение.

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6 ноября. Одесса. Стадион "Черноморец"

"Черноморец" - "Динамо" 0:3
Голы: Цыганков 25 пен., Буяльский 48, Ванат 90+2 пен.

"Черноморец": Непогодов – Путря, Джеймс, Билый, Селин (Салюк 69) – Кравченко (Войтиховский 81), Политыло (Плакса 46) - Кузык, Бобко (Наумец 46), Брагару – Гладкий (Кубемба 69)
Тренер: Роман Григорчук

"Динамо": Нещерет – Кендзера (Н.Кравченко 69), Забарный, Попов (Сирота 46), Караваев (Вивчаренко 64) – Сидорчук (Пэррис 81), Лонвейк – Цыганков, Буяльский, Кабаев (Гармаш 46) – Ванат
Тренер: Мирча Луческу

Арбитр: Андрий Коваленко (Полтава)
Предупреждения: Джеймс 30, Кравченко 34, Билый 88 - Лонвейк 19, Сидорчук 53

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В статье: Роман Григорчук Виталий Буяльский Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Виктор Цыганков Владислав Ванат
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Комментарии (18)
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Spokoyno (Київ)
06.11.2022 в 18:23
Так вперше за 50... 60 років не зміг подивитися кінець матчу... SETANTA не пустила Судячи з дописів зекономив час та нерви Чо і передбачалось зустрічав на дні ДК... Проте в Динамо виявились гравці, які не дивлячись на посередню командну гру, вирішити самостійно долю матчу з командами рівня Чорноморця. Поборемось за зону єврокубків... Так це ЖАХливо, але це правда! Головне... колись гравці позбулись свого "поганого" тренера... здається Морозова і наступну гру взагалі програли! ЦУГЦВАНГ!!! Лу вже не виходить мотивувати, вставити швайку, гравцям Динамо, але без тренера теж ...
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+1
-1
megrivan (Курячі Лози)
06.11.2022 в 17:52
Пам'ятаю крики з Одеси в кінці попереднього чемпіонату: "Выгоните этих ср...ых динамовцев! Ванат г...но, гнать его в шею! Мороза выгнать! Приди, приди, о Григорчук, наш спаситель!" Що тепер треба зробити? Я вважаю, що Чорноморець дуже молода команда, гравці не мають належного досвіду. Пограють наступного сезону в першій лізі, подорослішають, повернуться в вищу лігу і займуть пристойне 14-те місце. Тільки треба запросити кілька досвідчених гравців.
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+5
-2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
06.11.2022 в 18:00
Та й не факт, що вони опустяться у першу лігу. В сьогоднішньому матчі було видно, що гра команди поставлена грамотно, кожний гравець знає своє місце і свій маневр, зв'язки між гравцями налагоджуються. Так, нема класних гравців в Чорноморці, але й в абсолютній більшості інших команд першості України їх, певне, не більше 5-10 на всіх. Я бачу перспективу для росту Чорноморця.
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+1
-4
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petro.pro2015 (Львів)
06.11.2022 в 17:46
Мой дед, который с села на Одещине говорит, что игра похожа на договорняк. Не настолько Черноморец слабый чтобы его обыгрывало Динамо, которое все имеют в Европе...
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+4
-7
megrivan (Курячі Лози)
06.11.2022 в 17:55
Схоже на те. Здається, всі попередні ігри Чорноморця теж були договорняками, тому вони копирсаються на останньому місці. Така команда - і раптом в ж..пі! Щось тут не те...
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+5
-2
K-Spirit (Киев)
06.11.2022 в 18:21
Дед подписался на Сетанту?
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+1
0
alex.belogubko (одесса)
06.11.2022 в 17:43
прочитал состав ЧО и сразу написал что очередной проиграш--надо убирать Гри всех пенсионеров пригласить Антонова -Гая и строить новый ЧО --купить Авагимяна ставить Кевина -Зиги-молодых игроков может что то получиться а ГРИ с каждой игрой приближает ЧО к 1 лиге
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+1
-4
megrivan (Курячі Лози)
06.11.2022 в 18:06
Не забудьте для посилення нападу запросити Селезньова. Проти пари Гладкий-Селезньов ніякий захист не встоїть1
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+3
-1
VictorVG (Белая Церковь)
06.11.2022 в 17:35
в кабельному ТВ сетанти є але вони не транслюють УПЛ в прямому ефірі
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+3
0
Alex-696 (Немирів)
06.11.2022 в 18:11
В інтернет-тб теж є дві сетанти, але матч Динамо заперли на ОТТ-платформу. Щоб вони вдавились тими грошима.
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+3
0
хмельничанин (Хмельницкий)
06.11.2022 в 17:20
К сожалению, матч посмотреть было негде. В то время, когда у нас идёт война,и нам помогает весь мир, некоторые трансляторы решают подзаработать на этом деле деньжат, плевать им, что гибнут люди, миллионы беженцев, экономия электроэнергии. В такой ситуации, когда нет возможности пойти на матч, нужно сделать все трансляции бесплатными. Вот уж для кого война. а для кого мать родна. Я думаю в этой ситуации нужно вмешаться президенту и наказать виновных. Хотя ему сейчас не до футбола, поэтому всякие там Сетанты делают, что хотят.
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+5
-2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
06.11.2022 в 17:54
К батюшкє-царю з чєлобітной! Какіє нєпутьовиє боярє. А вєдь батюшка нинчє вєсь в трудах, ізмаялся, сєрдєшний, в тудах-то государєвих, а боярє-дємони ізгаляются над чєсним народом.
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+1
-6
oleg dynamo (львівська)
06.11.2022 в 17:58
100% вас підтримую...по великому рахунку це нам болілам повинні доплачувати щоб ми це га... дивились....з принципу бідним роздам,куда хочеш потрачу але їм гни...м ні копійки....
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+3
-1
Trahforel (Чернигов)
06.11.2022 в 17:18
Дякую ЧО за хот-дог. Шубна дорога імені кривбаса веде Динамо до 3-ої сходинки. В цьому не маю сумніву.
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0
-7
alex.belogubko (одесса)
06.11.2022 в 17:12
ГРИ хватит издеваться над Одессой забирай своих пенсионеров и Штогрина и валите по дальше от ЧО --такого позора Одесса давно не видела --кого ты ставишь --надо поставить Антонова -Гая а то этот супер тренер выведит ЧО в 1 лигу --пиши заявление пока не выгнали с позором --ФИЗРУК
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+2
-10
Alex-696 (Немирів)
06.11.2022 в 18:09
То ви кричали: " забирайте динамівську молодь", тепер вам досвічені гравці не подобаються. Ви вже там визначтесь якось, чого хочете.
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+2
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.11.2022 в 17:09
Діч з цими трансляціями. Всі матчі закінчились прогнозованно.
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+2
-1
oleg dynamo (львівська)
06.11.2022 в 17:04
Cетанті ні копійки... ніколи....обіцяю...
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+6
-1

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