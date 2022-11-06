Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай

Все преследователи днепрян в текущем туре одержали победу. Подопечные Александра Кучера долго мучились в противостоянии с "Минаем". По ходу второго тайма андердог даже открыл счет. Но это лишь придало злобы лидеру чемпионата, который в ответ забил трижды. Наш фотокор Александр Приходько посетил стадион "Авангард" в Ужгороде, где свои домашние матчи в УПЛ проводят днепряне и передает атмосферу игры через свой репортаж.

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