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Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай

Премьер-лига
(1 голосов)

Александр Приходько посетил игру

Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Все преследователи днепрян в текущем туре одержали победу. Подопечные Александра Кучера долго мучились в противостоянии с "Минаем". По ходу второго тайма андердог даже открыл счет. Но это лишь придало злобы лидеру чемпионата, который в ответ забил трижды. Наш фотокор Александр Приходько посетил стадион "Авангард" в Ужгороде, где свои домашние матчи в УПЛ проводят днепряне и передает атмосферу игры через свой репортаж.

Фотогалерея

Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай - фото 1Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай - фото 2Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай - фото 3Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай - фото 4Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай - фото 5Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай - фото 6Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай - фото 7Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай - фото 8Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай - фото 9Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай - фото 10Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай - фото 11Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай - фото 12Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай - фото 13Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай - фото 14Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай - фото 15Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай - фото 16Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай - фото 17Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай - фото 18Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай - фото 19Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай - фото 20Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай - фото 21Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай - фото 22Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай - фото 23Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай - фото 24Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай - фото 25Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай - фото 26Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай - фото 27Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай - фото 28Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай - фото 29Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай - фото 30Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай - фото 31Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай - фото 32Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай - фото 33Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай - фото 34Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай - фото 35Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай - фото 36Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай - фото 37Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай - фото 38Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай - фото 39Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай - фото 40Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай - фото 41Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай - фото 42Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай - фото 43Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай - фото 44Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай - фото 45
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В статье: ФК Минай СК Днепр-1
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