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Команда Кучера сохраняет отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Минай
Александр Приходько посетил игру
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Все преследователи днепрян в текущем туре одержали победу. Подопечные Александра Кучера долго мучились в противостоянии с "Минаем". По ходу второго тайма андердог даже открыл счет. Но это лишь придало злобы лидеру чемпионата, который в ответ забил трижды. Наш фотокор Александр Приходько посетил стадион "Авангард" в Ужгороде, где свои домашние матчи в УПЛ проводят днепряне и передает атмосферу игры через свой репортаж.
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