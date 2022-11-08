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Голодюк: Мы превосходили Металлист. Удаление немного испортило наши планы
Харьковское дерби завершилось ничьей
Фото: ФК Металіст 1925
Тренер "Металлиста 1925" Олег Голодюк прокомментировал ничью в матче 12-го тура УПЛ с "Металлистом" (0:0).
– Очень тяжелая игра. Это наша четвертая игра, и каждое интервью начинается со слов "была тяжелая игра". Но так оно и есть. На мой взгляд, мы превосходили соперника. Играли так же, как и договаривались с ребятами. Потом было удаление, которое немного подпортило наши планы.
Не говорю о результате – закономерен он или не закономерен. Единственное – это то, что сегодня порадовал характер. Ребята бились друг за друга, особенно после удаления.
– Какой-то особенный настрой на матч был, учитывая, что это дерби? Или все-таки настроение было как на рядовой матч?
– Думаю, как для нас, так и для соперника это был особенный матч. Все настраивались на него. Не буду врать, что не было волнения. Оно было и у нас, и у ребят. Они молодцы, что выдержали, справились и показали, я считаю, достаточно достойную игру, — отметил Голодюк.
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