Голодюк: Мы превосходили Металлист. Удаление немного испортило наши планы

Тренер "Металлиста 1925" Олег Голодюк прокомментировал ничью в матче 12-го тура УПЛ с "Металлистом" (0:0).

– Очень тяжелая игра. Это наша четвертая игра, и каждое интервью начинается со слов "была тяжелая игра". Но так оно и есть. На мой взгляд, мы превосходили соперника. Играли так же, как и договаривались с ребятами. Потом было удаление, которое немного подпортило наши планы.

Не говорю о результате – закономерен он или не закономерен. Единственное – это то, что сегодня порадовал характер. Ребята бились друг за друга, особенно после удаления.

– Какой-то особенный настрой на матч был, учитывая, что это дерби? Или все-таки настроение было как на рядовой матч?

– Думаю, как для нас, так и для соперника это был особенный матч. Все настраивались на него. Не буду врать, что не было волнения. Оно было и у нас, и у ребят. Они молодцы, что выдержали, справились и показали, я считаю, достаточно достойную игру, — отметил Голодюк.