  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. У нас было три удаления, два пенальти и один гол. Кривбасс – Ворскла 1:0
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У нас было три удаления, два пенальти и один гол. Кривбасс – Ворскла 1:0

Премьер-лига
Обновлено
(6 голосов)

Веселый матч от не самых веселых команд УПЛ

У нас было три удаления, два пенальти и один гол. Кривбасс – Ворскла 1:0

facebook.com/fckryvbas

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Поединок 12-го тура, в котором Кривбасс принимал Ворсклу, можно смело называть матчем, в котором все шло не по плану.

Игра проходила во Львове на стадионе "Украина", и не успели команды как следует начать, как на 3-й минуте из-за активности руснявых самолетов была объявлена тревога - все отправились в укрытие.

Тревога висела долго, почти 1,5 час, поэтому матч серьезно затягивался.

Как только команды вернулись на поле, сразу же шанс открыть счет появился у Кривбасса. И не просто шанс, а вполне себе осязаемый пенальти – Зайков зацепил Ловрича, и судья поставил точку.

Вот только Хомченовский не только пробил не лучшим образом - Ризнык потянул не только прямой удар, но и добивание.

В целом, Кривбасс до перерыва выглядел лучше, больше играл на атаку, и создал еще несколько моментов, которые, впрочем, не реализовал. Волошин классно пробивал – Ризнык снова в деле, Банада после углового замыкал – перекладина, и Хомченовский еще раз неплохо приложился – выше.

В середине первого тайма Юрий Вернидуб снял с игры своего сына Виталия, который впервые вышел в старте после травмы. Возможно, снова повреждение, хотя, как показалось, Виталий был не очень-то доволен таким решением отца.

Основное веселье началось ближе к концу первого тайма – сначала Романов погнал с поля Понедельника за грубую игру, а еще через 10 минут глупейшую вторую желтую получил Сефери за симуляцию.

Так, на перерыв команды ушли при счете 0:0 и в составе из 10 игроков у каждой.

После перерыва веселье продолжилось – уже на 50-й минуте судья снова дал пенальти в ворота Ворсклы – после подачи с углового мяч попал в руку Яворскому и тут уже Капич не промазал, реализовал точку.

Ну а еще через 5 минут Ворскла осталась вдевятером – Марлисон специально дал сзади по ногам Банаде и отправился отдыхать.

Вдевятером Ворскле было тяжело. И все же, Скрипник от безысходности, выпустив Фелипе вместо Яворского, играя на атаку.

И все-таки кое-что полтавчане создали – отличный шанс был у Скляра, который из хорошей позиции пробил выше.

Ближе к концовке Ворскла пробовала поддавливать, но сил играть почти весь второй тайм вдевятером явно не хватало. Кривбасс довольно уверенно отстоял последние минуты, хотя у Кравца и был последний шанс, но Василий головой пробил практически в Сарнавского.

1:0. Кривбасс увез 3 очка - вторая победа криворожцев в нынешнем сезоне.

Ну а Ворскла – сегодня явно был не ее день.

VBET-лига. 12-й тур

9 ноября, Львов, стадион "Украина"

Кривбасс – Ворскла 1:0

Гол: Капич (50, с пенальти)

Нереализованный пенальти: Хомченовский (7, вратарь)

Кривбасс: Сарнавский, Понедельник, Ловрич, Вернидуб (Стецьков, 26), Нябейе, Капич, Хомченовский, Банада, Микитишин (Задерака, 63), Дебелко (Устименко, 71), Волошин (Татарков, 71)

Ворскла: Ризнык, Зайков, Пердута, Скляр (Кравчук, 85), Олейник (Степанюк, 58), Яворский (Фелипе, 58), Сефери, Кравец, Бацула (Толи, 76), Марлисон, Юрченко (Челядин, 76)

Предупреждения: Сефери, Кравец, Ловрич - две, Бацула, Яворский, Стецьков, Устименко, Фелипе

Удаления: Понедельник (29, грубая игра), Сефери (39, вторая желтая), Марлисон (54, грубая игра)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
(6 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
olegirkovskiy (Dnepr)
09.11.2022 в 18:07
Такой команды я еще не видел,играя в большинстве стали играть намного хуже,бить по воротам не умеют играют каждый за себя,было то же самое как с Ингульцом,чуть не упустили победу,а Полтава тоже странная -играя в меньшинстве создало 2 явных голевых момента... Кривбасс довольно НЕуверенно отстоял последние минуты
Ответить
0
0
avatar
jnp49 (ОДЕССА)
09.11.2022 в 17:21
Арбитр в этом матче был явно непоследовательным. Иначе-бы поставил пенальти в концовке матча, когда мяч попал в руку игроку КРИВБАССА в штрафной площадке. Ну ООООЧЕНЬЬЬЬ нервное судейство. Представляю сколько сегодня нервов потратили буквально все участники матча, а особенно тренеры команд.
Ответить
0
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
09.11.2022 в 17:16
Да неужели??? Игру не смотрел, но одобряю! И у Руха можно было выигрывать.. Эххх...
Ответить
0
0
Impressed (Украина)
09.11.2022 в 17:15
Грав ПОНЕДІЛОК, а вилучили ПОНЄДЄЛЬНІК
Ответить
0
0
djumba (Мелитополь)
09.11.2022 в 17:34
Так, дяка, виправили
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.11.2022 в 16:52
Хоч так, але радий за Вернидуба! Пора набирати!
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде