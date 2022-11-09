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У нас было три удаления, два пенальти и один гол. Кривбасс – Ворскла 1:0
Веселый матч от не самых веселых команд УПЛ
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Поединок 12-го тура, в котором Кривбасс принимал Ворсклу, можно смело называть матчем, в котором все шло не по плану.
Игра проходила во Львове на стадионе "Украина", и не успели команды как следует начать, как на 3-й минуте из-за активности руснявых самолетов была объявлена тревога - все отправились в укрытие.
Тревога висела долго, почти 1,5 час, поэтому матч серьезно затягивался.
Как только команды вернулись на поле, сразу же шанс открыть счет появился у Кривбасса. И не просто шанс, а вполне себе осязаемый пенальти – Зайков зацепил Ловрича, и судья поставил точку.
Вот только Хомченовский не только пробил не лучшим образом - Ризнык потянул не только прямой удар, но и добивание.
В целом, Кривбасс до перерыва выглядел лучше, больше играл на атаку, и создал еще несколько моментов, которые, впрочем, не реализовал. Волошин классно пробивал – Ризнык снова в деле, Банада после углового замыкал – перекладина, и Хомченовский еще раз неплохо приложился – выше.
В середине первого тайма Юрий Вернидуб снял с игры своего сына Виталия, который впервые вышел в старте после травмы. Возможно, снова повреждение, хотя, как показалось, Виталий был не очень-то доволен таким решением отца.
Основное веселье началось ближе к концу первого тайма – сначала Романов погнал с поля Понедельника за грубую игру, а еще через 10 минут глупейшую вторую желтую получил Сефери за симуляцию.
Так, на перерыв команды ушли при счете 0:0 и в составе из 10 игроков у каждой.
После перерыва веселье продолжилось – уже на 50-й минуте судья снова дал пенальти в ворота Ворсклы – после подачи с углового мяч попал в руку Яворскому и тут уже Капич не промазал, реализовал точку.
Ну а еще через 5 минут Ворскла осталась вдевятером – Марлисон специально дал сзади по ногам Банаде и отправился отдыхать.
Вдевятером Ворскле было тяжело. И все же, Скрипник от безысходности, выпустив Фелипе вместо Яворского, играя на атаку.
И все-таки кое-что полтавчане создали – отличный шанс был у Скляра, который из хорошей позиции пробил выше.
Ближе к концовке Ворскла пробовала поддавливать, но сил играть почти весь второй тайм вдевятером явно не хватало. Кривбасс довольно уверенно отстоял последние минуты, хотя у Кравца и был последний шанс, но Василий головой пробил практически в Сарнавского.
1:0. Кривбасс увез 3 очка - вторая победа криворожцев в нынешнем сезоне.
Ну а Ворскла – сегодня явно был не ее день.
VBET-лига. 12-й тур
9 ноября, Львов, стадион "Украина"
Кривбасс – Ворскла 1:0
Гол: Капич (50, с пенальти)
Нереализованный пенальти: Хомченовский (7, вратарь)
Кривбасс: Сарнавский, Понедельник, Ловрич, Вернидуб (Стецьков, 26), Нябейе, Капич, Хомченовский, Банада, Микитишин (Задерака, 63), Дебелко (Устименко, 71), Волошин (Татарков, 71)
Ворскла: Ризнык, Зайков, Пердута, Скляр (Кравчук, 85), Олейник (Степанюк, 58), Яворский (Фелипе, 58), Сефери, Кравец, Бацула (Толи, 76), Марлисон, Юрченко (Челядин, 76)
Предупреждения: Сефери, Кравец, Ловрич - две, Бацула, Яворский, Стецьков, Устименко, Фелипе
Удаления: Понедельник (29, грубая игра), Сефери (39, вторая желтая), Марлисон (54, грубая игра)
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