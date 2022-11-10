Динамо - Александрия 3:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Динамо – Александрия, которые встречались в 12-м туре украинской Премьер-лиги. Киевляне забили быстрый гол – в девятый раз в чемпионате отличился Буяльский. А во втором тайме дебютный мяч в бело-синей футболке провел Лонвейк. Шепелев, казалось, оформил разгром, но Шулянский смог подсластить горечь поражения Александрии. По итогам тура Динамо поднялось на пятое место, Александрия осталась четвертой.

VBET Лига. 12-й тур

10 ноября. Киев. Стадион Динамо им.Лобановского

"Динамо" - "Александрия" 3:1

Голы: Буяльский 10, Лонвейк 73, Шепелев 89 – Шулянский 90+1