 Динамо - Александрия ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 10.11.2022 ⋇ Чемпионат Украины на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Динамо - Александрия 3:1. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Динамо - Александрия, чемпионат Украины, 10 ноября 2022

Динамо - Александрия 3:1. Видео голов и обзор матча

фото - ФК Динамо Київ

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Динамо – Александрия, которые встречались в 12-м туре украинской Премьер-лиги. Киевляне забили быстрый гол – в девятый раз в чемпионате отличился Буяльский. А во втором тайме дебютный мяч в бело-синей футболке провел Лонвейк. Шепелев, казалось, оформил разгром, но Шулянский смог подсластить горечь поражения Александрии. По итогам тура Динамо поднялось на пятое место, Александрия осталась четвертой.

VBET Лига. 12-й тур

10 ноября. Киев. Стадион Динамо им.Лобановского

"Динамо" - "Александрия" 3:1

Голы: Буяльский 10, Лонвейк 73, Шепелев 89 – Шулянский 90+1

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) ФК Александрия
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