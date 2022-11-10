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Рекорд арбитра Виталия Романова - уже 4-й в карьере матч с тремя удалениями
В целом же, в карьере Романова уже 61 красная карточка в УПЛ
В матче 12-го тура УПЛ "
Для Романова это уже 4-я, рекордная, в Чемпионатах Украины игра с тремя красными карточками.
В целом же, в карьере Романова уже 61 красная карточка в УПЛ.
По количеству красных карт Романов догнал действующего арбитра Евгения Арановского (Киев), с которым разделяет второе-третье места в списке самых строгих арбитров УПЛ.
Виталий Годулян – 69 красных карточек
Евгений Арановский – 61
Виталий Романов – 61
Сергей Бойко – 50
Игорь Ищенко – 48
Василий Мельничук – 44
Игорь Ярменчук – 40
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