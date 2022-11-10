 Рекорд арбитра Виталия Романова - уже 4-й в карьере матч с тремя удалениями ᐉ UA-Футбол
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Рекорд арбитра Виталия Романова - уже 4-й в карьере матч с тремя удалениями

Премьер-лига
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В целом же, в карьере Романова уже 61 красная карточка в УПЛ

Рекорд арбитра Виталия Романова - уже 4-й в карьере матч с тремя удалениями

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В матче 12-го тура УПЛ "Кривбасс" – "Ворскла" (1:0) арбитр Виталий Романов (Днепр) показал три красные карточки – два удаления были у "Ворсклы" и одно у "Кривбасса".

Для Романова это уже 4-я, рекордная, в Чемпионатах Украины игра с тремя красными карточками.

В целом же, в карьере Романова уже 61 красная карточка в УПЛ.

По количеству красных карт Романов догнал действующего арбитра Евгения Арановского (Киев), с которым разделяет второе-третье места в списке самых строгих арбитров УПЛ.

Виталий Годулян – 69 красных карточек

Евгений Арановский – 61

Виталий Романов – 61

Сергей Бойко – 50

Игорь Ищенко – 48

Василий Мельничук – 44

Игорь Ярменчук – 40

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В статье: Ворскла (Полтава) Виталий Романов Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
УПЛ

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