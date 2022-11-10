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Нещерет: Последние несколько месяцев был непростой период, но мы на правильном пути

Премьер-лига
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Голкипер Динамо рассказал о победе над Александрией

Нещерет: Последние несколько месяцев был непростой период, но мы на правильном пути

fcdynamo.com

Новина українською

Голкипер "Динамо" Руслан Нещерет в интервью "ПРОФУТБОЛ Digital" прокомментировал победу над "Александрией" (3:1) и рассказал о нынешнем положении дел в команде.

– Непростой матч, "Александрия" находится в верхней части турнирной таблицы. Как настраивались на соперника?

- Мы на каждого соперника настраиваемся одинаково, всегда выходим с боевым настроением – и эта игра была не исключением.

– Мирча Луческу много кричал в вашу сторону на протяжении второго тайма. Что хотел донести до вас тренер?

- Немного ошибался, но это практика, такое бывает. Просил, чтобы играл точнее.

– Сейчас больше доверия от тренерского штаба. Чувствуете больше ответственности?

– Конечно, в таком клубе, как "Динамо", ответственность очень большая.

– У "Динамо" была длительная серия без побед, и атмосфера в раздевалке была напряженной. Сейчас немного поспокойнее стало?

- Да, был непростой период, последние несколько месяцев, но я считаю, что мы на правильном пути и будем бороться и дальше.

– Как выходили из этого кризиса морально?

– Нам тренер сказал, чтобы мы начали все с чистого листа, собрались в команде, обсудили между собой, какие были ошибки, что было плохого, что, наоборот, хорошего. Как видно, понемногу начинаем выбираться из кризиса.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия Руслан Нещерет
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Источник:
ФК Динамо

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