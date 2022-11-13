Шахтер - Заря 2:2. Ожидаемое веселье с неоднозначным судейством

Сегодняшний матч "Шахтера" и "Зари" был очень важным. Причем не только для команд, одна из которых ведет борьбу за золото, а другая за бронзу (или даже больше), но и для некоторых личностей. Тренер "Зари" Патрик ван Леувен ранее немало лет отдал академии "горняков", благодаря чему стал известен на украинской земле. Экс-капитан луганчан Егор Назарина отлично начал сезон в составе "Зари", однако во время первой международной паузы перешел именно в "Шахтер". И выйди он сегодня на поле, мотивация была бы запредельной. Обратная ситуация была у нескольких игроков сегодняшних гостей. Бутко, Кирюханцев и Данченко ранее принадлежали "Шахтеру", поочередно закрывая правый фланг обороны дончан, однако по итогу никто не стал основным на долго время и покинул команду. И сегодня три фулбека вышли на игру против экс-команды, причем все три - в старте.

Интересно, что Бутко оказался в центре обороны, где заменил дисквалифицированного Имерекова. Ожидалось, что Богдан все же сыграет на фланге, однако Патрик ван Леувен решил, что мир пока не готов увидеть связку Батагов - Снурницын, а потому придержал сей джокер на будущие матчи. Также иностранный специалист оставил в запасе Русина, а на позиции центрфорварда оказался Лунев. Что касается Йовичевича, то он решил не вносить больших изменений после триумфа против "Вереса". В ворота вернулся Трубин, и на этом все.

"Заря", что неожиданно, лучше и качественнее владела мячом в первом тайме, однако сильно ей это не помогало. "Шахтер" весьма уверенно смотрелся в обороне, а свой единственный шанс, который был даже не голевым, превратил в забитый мяч. Мудрик подал угловой, сфера попала в Траоре, форвард качественно пробить не сумел, однако мяч удачно отлетел к Бондаренко - Артем в касание пробил точно. Интересно, что в эпизоде хавбек "Шахтера" мог находится в офсайде, однако боковой арбитр не поднял флажок. "Горняки" сбавили темп до минимума, решив удерживать победный счет и ждать контратаки. Редко гранды используют такую тактику, но до поры до времени она работала. "Заря" старалась, но поначалу это не приносило дивидендов, и лишь под конец тайма снизошла награда. Данченко выдал два шикарных прострела справа, и если в первом случае Чурко умудрился пробить выше из выгодной позиции, то во втором случае Кирюханцев наказал бывшую команду - точный удар головой и 1:1. Весьма справедливо по итогам первого тайма.

Возможны, мы были излишне жестоки с "Шахтером", который пассивно смотрелся до перерыва. Во втором тайме команда исправилась, и для этого понадобилось две вещи. Первая - 15-минутный разговор с Йовичевичем, вторая - второй пропущенный. Сходу после начала второго тайма "Заря" забила еще раз, доказав, что они готовы бороться против "Шахтера". Снова героем стал Кирюханцев, который здорово ускорился левым флангом, прострелил в штрафную, где в касание пробил Булеца. И вот тут "горняки" включили максимальную скорость. Уже спустя минуту Сикан мог восстанавливать равенство, но Мацапура спас. Однако в трех последующих момента кипер луганчан был бессилен. В период с 52-й по 55-ю минуты "оранжево-черные" забили два, но оба раза был зафиксирован офсайд. Если во втором случае Степаненко действительно нарушил линию, то в первом моменте забивавший Бондаренко был в игре, однако боковой арбитр поднял флажок, ведь в офсайде находил Степаненко. Странно.

Но "Шахтер" таки забил. Мудрик пробежал левым флангом, прострели в штрафную и там в касание Бондарь исправил свою недавнюю оплошность. Именно его прошел Кирюханцев, когда отдавал голевую на Булецу. 2:2. Далее матч прошел по одному сценарию - "горняки" атаковали, "Заря" выживала, Мацапура тащил. Кипер гостей отличился несколькими интересным сейвами, а отбитый рукой удар головой от Петряка - это претендент на сейв год, не меньше. Как бы там ни было, за моменты дополнительные балы не начисляют. "Шахтер" упустил возможность догнать "Днепр-1", который сегодня не обыграл "Ворсклу", и теперь мы еще сильнее ждем игру двух грандов.

VBET-лига. 13-й тур

13 ноября, Львов, стадион "Арена Львов"

Шахтер - Заря 2:2

Голы: Артём Бондаренко 13, Валерий Бондарь 64 - Игорь Кирюханцев 45+1, Сергей Булеца 46

Шахтер: Анатолий Трубин, Сергей Кривцов (Иван Петряк 84), Тарас Степаненко (Лукас Тейлор 84), Артём Бондаренко, Богдан Михайличенко, Дмитрий Крыськив (Егор Назарина 46), Михаил Мудрик, Николай Матвиенко, Лассина Траоре (Даниил Сикан 46), Георгий Судаков, Валерий Бондарь

Заря: Дмитрий Мацапура, Богдан Бутко, Владимир Бражко, Максим Лунев (Назарий Русин 60), Дмитрий Мишнев (Николай Михайленко 81), Вячеслав Чурко, Сергей Булеца (Денис Антюх 70), Арсений Батагов, Роман Вантух (Игорь Снурницын 70), Игорь Кирюханцев (Ахмед Алибеков 81), Олег Данченко

Предупреждения: Лассина Траоре 44, Михаил Мудрик 61