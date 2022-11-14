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"Попробуйте найти офсайды во время забитых голов": Шахтер недоволен судейством Монзуль
Горняки опубликовали видео спорных эпизодов
shakhtar.com
"Шахтер" опубликовал видео спорных, по его мнению, эпизодов
"Нужен VAR. Попробуйте найти офсайды у футболистов "Шахтера" в моменты забитых мячей", – гласит подпись к видео.
Напомним, что матч судила Екатерина Монзуль.
Отметим, что Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола уже
???? VAR WANTED ????— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) November 14, 2022
Try to find offsides of Shakhtar players in the moments with the scored goals ????#Shakhtar #ShakhtarZorya pic.twitter.com/3LT8aBPsVQ
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