"Попробуйте найти офсайды во время забитых голов": Шахтер недоволен судейством Монзуль

"Шахтер" опубликовал видео спорных, по его мнению, эпизодов матча 13-го тура Премьер-лиги против "Зари" (2:2) .

"Нужен VAR. Попробуйте найти офсайды у футболистов "Шахтера" в моменты забитых мячей", – гласит подпись к видео.

Напомним, что матч судила Екатерина Монзуль.

Отметим, что Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола уже дал пояснение к обоим эпизодам .

???? VAR WANTED ????



Try to find offsides of Shakhtar players in the moments with the scored goals ????#Shakhtar #ShakhtarZorya pic.twitter.com/3LT8aBPsVQ