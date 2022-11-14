"Попробуйте найти офсайды во время забитых голов": Шахтер недоволен судейством Монзуль

Ой, а що ж таке? А раніше тут в коментах сміялися, коли Динамо скаржилися на Катю... А я зажди писав, Катя - не динамівська і не шахтарівська, вона просто судить, як уміє! У міжнародних матчах на неї ж теж скарги були!