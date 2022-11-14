 Попробуйте найти офсайды во время забитых голов: Шахтер недоволен судейством Монзуль ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Попробуйте найти офсайды во время забитых голов": Шахтер недоволен судейством Монзуль
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Попробуйте найти офсайды во время забитых голов": Шахтер недоволен судейством Монзуль

Премьер-лига
(2 голосов)

Горняки опубликовали видео спорных эпизодов

"Попробуйте найти офсайды во время забитых голов": Шахтер недоволен судейством Монзуль

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" опубликовал видео спорных, по его мнению, эпизодов матча 13-го тура Премьер-лиги против "Зари" (2:2).

"Нужен VAR. Попробуйте найти офсайды у футболистов "Шахтера" в моменты забитых мячей", – гласит подпись к видео.

Напомним, что матч судила Екатерина Монзуль.

Отметим, что Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола уже дал пояснение к обоим эпизодам.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Zapp Brannigan (Київ)
14.11.2022 в 19:22
Ой, а що ж таке? А раніше тут в коментах сміялися, коли Динамо скаржилися на Катю... А я зажди писав, Катя - не динамівська і не шахтарівська, вона просто судить, як уміє! У міжнародних матчах на неї ж теж скарги були!
Ответить
0
0
Термит (Київ)
14.11.2022 в 19:10
Об'єктивно - у першому кейсі офсайду не було. У другому - на грані, мінімальний скоріш за все все-таки був. Рахунком і грою задоволений!
Ответить
0
0
Zapad (Lo.) (Тернопіль)
14.11.2022 в 18:32
А про перший гол з офсайдом, мовчать. Там напевно все норм.
Ответить
0
-1
Думитреску (Новомосковск)
14.11.2022 в 18:19
Ну і ?... Два 100%-х оффсайда
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде