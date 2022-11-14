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Цыганык: Динамо зимой будет искать нападающего и крайних защитников

Премьер-лига
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Киевляне будут искать варианты

Цыганык: Динамо зимой будет искать нападающего и крайних защитников

Фото: ФК Динамо / Автор невідомий

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганик рассказал о поисках возможного усиления в "Динамо".

"Динамо" обязательно будет усиливаться зимой. Потому что нужно исправлять ситуацию во внутреннем чемпионате. Но я скажу: Луческу сейчас сориентирован посмотреть на молодежь. Очень неплохо играет Лонвейк, который, ели бы забил "Колосу", был бы героем. Будет иметь шанс и Перрис к зимнему перерыву. У Луческу такое правило, что он дает играть молодым футболистам, когда у команды идут результаты.

Понятно, что будут в "Динамо" искать нападающего. Да, есть Ванат. Но мы видели в матче с "Колосом" нападение киевлян без Ваната. Вышел Беседин в первом тайме – не очень, вышел Гармаш – не его позиция. Однако есть большие надежды на Ваната, который подвел тем, что очень быстро заработал свои 4 желтых карточки, и в матче с "Колосом" его сильно не хватало.

Плюс Шапаренко, который со второй части предварительного периода сможет вернуться и будет готовиться на весенний период. Я еще понимаю, что будут искать крайних защитников – вот такие приоритеты", - сказал Цыганык.

Напомним, что на данный момент "Динамо" идет на 5-м месте в турнирной таблице УПЛ. У киевлян 20 очков после 11 сыгранных матчей.

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В статье: Динамо (Киев) Игорь Цыганык
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Источник:
Football Hub

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