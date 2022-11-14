Шаран: Рух нас переигрывал. Мы очень довольны ничейным результатом

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран поделился мнением об игре с "Рухом" (1:1) в 13-м туре УПЛ .

"Мы очень благодарны ребятам за самоотдачу. "Рух" – команда организованная и перспективная. Мы пытались действовать против них от обороны, меньше прессинговать. У нас не могли сыграть два нападающих, Коломоец и Вишневский.

Скажу откровенно, "Рух" нас переигрывал. Они должны были забивать второй мяч, но хорошо сыграл вратарь Бандура и наши защитники. Мы очень довольны ничейным результатом", – сказал Шаран.