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Шаран: Рух нас переигрывал. Мы очень довольны ничейным результатом

Премьер-лига
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Итог матча с Рухом от главного тренера Миная

Шаран: Рух нас переигрывал. Мы очень довольны ничейным результатом

Фото: ФК Минай

Новина українською

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран поделился мнением об игре с "Рухом" (1:1) в 13-м туре УПЛ.

"Мы очень благодарны ребятам за самоотдачу. "Рух" – команда организованная и перспективная. Мы пытались действовать против них от обороны, меньше прессинговать. У нас не могли сыграть два нападающих, Коломоец и Вишневский.

Скажу откровенно, "Рух" нас переигрывал. Они должны были забивать второй мяч, но хорошо сыграл вратарь Бандура и наши защитники. Мы очень довольны ничейным результатом", – сказал Шаран.

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В статье: Владимир Шаран Рух (Львов) ФК Минай
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Источник:
Ruh TV

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