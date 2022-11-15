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Вознаграждение за "сухой" матч. УПЛ назвала лучшего игрока 13-го тура

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Награда досталась представителю "Колоса"

Вознаграждение за "сухой" матч. УПЛ назвала лучшего игрока 13-го тура

Фото: ФК Колос

Новина українською

Вратарь "Колоса" Евгений Волынец признан лучшим игроком 13-го тура УПЛ.

29-летний кипер совершил 12 сейвов в выездном матче против киевского "Динамо" и оставил свои ворота на замке - 0:0. По итогам голосования Волынец опередил полузащитника "Кривбасса" Назара Волошина и защитника "Александрии" Владислава Бабогло.

В состав экспертного совета вошли Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин и Игорь Яворский.

В нынешнем сезоне Волынец провел 12 матчей, в которых пропустил 14 мячей, а также 6 раз отстоял на ноль.

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Вознаграждение за "сухой" матч. УПЛ назвала лучшего игрока 13-го тура - изображение 1
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В статье: Евгений Волынец Колос (Ковалевка)
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
15.11.2022 в 10:35
какая денежная премия --сколько платят
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