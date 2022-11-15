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Вознаграждение за "сухой" матч. УПЛ назвала лучшего игрока 13-го тура
Награда досталась представителю "Колоса"
Фото: ФК Колос
Вратарь "Колоса" Евгений Волынец признан лучшим игроком 13-го тура УПЛ.
29-летний кипер совершил 12 сейвов в выездном матче против киевского "Динамо" и оставил свои ворота на замке - 0:0. По итогам голосования Волынец опередил полузащитника "Кривбасса" Назара Волошина и защитника "Александрии" Владислава Бабогло.
В состав экспертного совета вошли Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин и Игорь Яворский.
В нынешнем сезоне Волынец провел 12 матчей, в которых пропустил 14 мячей, а также 6 раз отстоял на ноль.
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