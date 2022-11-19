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Колос - Ворскла 1:2. Подарок тренеру в непростой период

Премьер-лига
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Полтавчане поздравили Виктора Скрипника с 53-м днем рождения

Колос - Ворскла 1:2. Подарок тренеру в непростой период

Фото: Александр Приходько

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч "Колос" - "Ворскла" проходил в день рождения тренера полтавчан Виктора Скрипника. Но вряд ли данный факт его сильно заботил. У наставника сейчас немало проблем, связанных с результатами "зелено-белых" в осенней части сезона, а потому мысли о подарках и праздновании 53-летия точно отходили на второй план. Куда важнее на сегодня - обыграть прямого конкурента в лице "Колоса", немного наладив положение дел. Правда сильно это сделать не получится, ведь "Ворскла" застряла в середине таблице и пока очень далека от зоны еврокубков.

"Колос" так же далек, но с них и спрос был меньше. Ярослав Вышняк - не самый опытный и немного загадочный наставник ковалевцев, который плавно продолжает политику Руслана Костышина. "Бело-черные" остаются боевой, неуступчивой командой, которая неплохо играет сзади и может попить крови у фаворита. Это было доказано неделю назад, когда "Колос" отобрал очки у "Динамо", сыграв вничью 0:0.

Учитывая кадровые проблемы (минус Ильин и Ореховский у "Колоса" и Марлисон и Чеснаков у "Ворсклы"), оба наставники выпустили относительно прогнозируемый состав. Скрипник решил немного удивить, сделав ставку на фулбека Бацулу справа в атаке, но остальное было читаемым. Первые 30 минут подарили "зрелище", без которого любой зрячий зритель украинского футбола мог и обойтись. Игра была медленной, хватало брака, потерь и фолов, а из моментов вспоминается... Да ничего не вспоминается. Игру взбодрил сумбурный гол "Ворсклы" на ровном месте, пришедший с правого края. Пердута после сольного забега мощно прострелил в штрафную, мяч не дошел до адресата, Юрченко поскользнулся на ровном месте, однако Челядин в борьбе удержал сферу и скинул под удар Сефери. А дальше мини-шедевр - албанец ударом в касание идеально пробил в дальний, поймав Волынца на противоходе.

После этого начались моменты в обе стороны. Из опаснейшей позиции мог забивать Юрченко, однако один из лидеров полтавчан максимально затянул с ударом, позволив Золотову успеть сложиться в подкате. "Колос" ответил куда круче - Болбат пробил издали, мяч ударился в перекладину, а после отлетел на самую линию ворот. Ни один повтор так и показал, пересек ли круглый линию, а потому доверимся решению бокового судьи, который взятие ворот не зафиксировал. Как минимум часть второго тайма прошла сугубо в одностороннем движении. "Колос" играл интереснее, "Колос" куда лучше контролировал мяч, и, как следствие, пытался создавать моментов. Да, с качеством последних возникали трудности, но количеством ковалевцы взяли свое. Безбородько зацепился за мяч в чужой штрафной, после чего был завален на газон. По итогу, Яворскому - желтая, "Колосу" - пенальти, а Милько - шанс забить третий гол в сезоне. Он им и воспользовался, идеально пробив с точки.

Концовка же вышла предельно равной. Обе стороны пытались атаковать, поймав удачу на финише игры, и с этим немного повезло гостям. Челядин, как после оказалось, несмотря на травму, сумел качественно прострелить в штрафную, Волынец неудачно отбил перед собой, а Степанюк, опередив Чоботенко, в касание нанес точный удар. 1:2. При не самом лучшем втором тайме "Ворскла" берет сверхважные три бала, поднимаясь на шестое место. Все же день рождения - веселый праздник, и немного фартовый. Так ведь, Виктор Анатольевич?

Vbet-лига. 14-й тур
19 ноября. Ковалевка. Стадион: "Колос"
Колос - Ворскла 1:2
Голы: Вадим Милько 65 (пен.) - Тауйлян Сефери Сулейманов 30, Руслан Степанюк 80
Колос: Евгений Волынец, Роман Гончаренко, Евгений Смирный (Кирилл Попов 76), Вадим Милько, Александр Черноморец, Денис Безбородько (Евгений Исаенко 86), Николай Золотов, Сергей Чоботенко, Сергей Мякушко, Сергей Болбат, Андрей Богданов
Ворскла: Дмитрий Ризнык, Джоко Зайков, Игорь Пердута, Руслан Степанюк, Сергей Яворский, Тауйлян Сефери Сулейманов, Евгений Павлюк, Василий Кравец, Андрей Бацула, Артем Челядин (Денис Олейник 81), Владлен Юрченко
Предупреждения: Николай Золотов 48, Кирилл Попов 87 - Игорь Пердута 62, Сергей Яворский 65

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В статье: Ворскла (Полтава) Колос (Ковалевка)
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