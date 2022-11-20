 Борячук вернулся после травмы и сразу забил гол, пострадал Кривбасс - ВИДЕО ᐉ UA-Футбол
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Борячук вернулся после травмы и сразу забил гол, пострадал Кривбасс - ВИДЕО

Премьер-лига
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Это юбилейный гол для форварда Металлиста 1925

Борячук вернулся после травмы и сразу забил гол, пострадал Кривбасс - ВИДЕО

фото - Металіст 1925

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"Металлист 1925" очень удачно провел первый тайм матча 14-го тура УПЛ против "Кривбасса". После того, как Роман Дебелко эффектно забил в свои ворота, уже перед перерывом харьковчане самостоятельно удвоили свое преимущество.

Красиво разыграв мяч на собственной половине поля, Бека Вачиберадзе пасом со своей половины поля вывел Андрея Борячука на свидание с голкипером. Форвард, который пропустил предыдущие четыре матча своей команды из-за травмы, мощным ударом в ближний угол забил свой 25-й гол в рамках Украинской Премьер-лиги.

Отметим, что Борячук уже отмечался в высшем дивизионе в составе четырех клубов – на его счету 4 гола за "Шахтер", 12 голов за "Мариуполь", 6 голов за "Рух", и вот теперь уже 3 гола за "Металлист 1925".

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Андрей Борячук Металлист 1925 (Харьков)
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