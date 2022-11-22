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Динамо планирует провести четыре сбора зимой
Планы киевлян во время зимней паузы
Фото: ФК Динамо Київ
Известный украинский журналист Игорь Цыганык поведал планы киевского "Динамо" на зимнюю паузу в чемпионате.
"Я знаю о том, что Луческу планирует делать четыре сбора. Четыре коротких сбора по десять дней для того, чтобы футболисты имели возможность увидеться с семьями и не надоесть друг другу. Он будет брать много молодых футболистов.
Думаю, что сейчас шанс для Диалло доказать, что он нужен первой команде "Динамо", – сказал журналист в авторской программе "Циганык Live".
После 14-ти туров "Динамо" идет на четвертой позиции в турнирной таблице УПЛ. В активе киевского клуба 26 набранных очков.
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