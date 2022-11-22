Динамо планирует провести четыре сбора зимой

Известный украинский журналист Игорь Цыганык поведал планы киевского "Динамо" на зимнюю паузу в чемпионате.

"Я знаю о том, что Луческу планирует делать четыре сбора. Четыре коротких сбора по десять дней для того, чтобы футболисты имели возможность увидеться с семьями и не надоесть друг другу. Он будет брать много молодых футболистов.

Думаю, что сейчас шанс для Диалло доказать, что он нужен первой команде "Динамо", – сказал журналист в авторской программе "Циганык Live".