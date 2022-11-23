Защитник Кривбасса перенес операцию после разрыва крестообразных связок

Центральный защитник "Кривбасс" Дмитрий Семенов успешно перенес операцию, сообщает пресс-служба криворожского клуба.

23-летний футболист получил серьезную травму на одной из тренировок накануне матча против львовского "Руха". Детальное обследование обнаружило у него разрыв передней крестообразной связки.

Теперь Семенов успешно перенес хирургическое вмешательство. Защитника ожидает длительный курс реабилитации и восстановления.

В этом сезоне Дмитрий провел восемь матчей, результативными действиями не отличился. В октябре этого года он продлил соглашение с "Кривбассом".

Фото: ФК Кривбасс