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Защитник Кривбасса перенес операцию после разрыва крестообразных связок
Хирургическое вмешательство прошло успешно
Фото: fckryvbas.com
Центральный защитник "Кривбасс" Дмитрий Семенов успешно перенес операцию, сообщает пресс-служба криворожского клуба.
23-летний футболист получил серьезную травму на одной из тренировок накануне матча против львовского "Руха". Детальное обследование обнаружило у него разрыв передней крестообразной связки.
Теперь Семенов успешно перенес хирургическое вмешательство. Защитника ожидает длительный курс реабилитации и восстановления.
В этом сезоне Дмитрий провел восемь матчей, результативными действиями не отличился. В октябре этого года он продлил соглашение с "Кривбассом".
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