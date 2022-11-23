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Защитник Кривбасса перенес операцию после разрыва крестообразных связок

Премьер-лига
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Хирургическое вмешательство прошло успешно

Защитник Кривбасса перенес операцию после разрыва крестообразных связок

Фото: fckryvbas.com

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Центральный защитник "Кривбасс" Дмитрий Семенов успешно перенес операцию, сообщает пресс-служба криворожского клуба.

23-летний футболист получил серьезную травму на одной из тренировок накануне матча против львовского "Руха". Детальное обследование обнаружило у него разрыв передней крестообразной связки.

Теперь Семенов успешно перенес хирургическое вмешательство. Защитника ожидает длительный курс реабилитации и восстановления.

В этом сезоне Дмитрий провел восемь матчей, результативными действиями не отличился. В октябре этого года он продлил соглашение с "Кривбассом".

Защитник Кривбасса перенес операцию после разрыва крестообразных связок - изображение 1
Фото: ФК Кривбасс
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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Дмитрий Семенов
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