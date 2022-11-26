С Нещеретом и Ванатом. Стал известен состав Динамо на матч против Металлиста 1925

Киевское "Динамо" в рамках 15-го тура УПЛ встретится с "Металлистом 1925". Главный тренер “бело-синих” Мирча Луческу выбрал свою стартовую одиннадцатку на этот поединок.

Нещерет – Караваев, Попов, Забарный, Вивчаренко – Сидорчук, Лонвейк – Цыганков, Буяльский, Кабаев – Ванат.

Отметим, что Руслан Нещерет вернулся в рамку ворот "Динамо" после того, как пропустил предыдущий матч против "Вереса" – тогда играл Георгий Бущан. Также по сравнению со встречей против ровенчан Луческу поменял фланги обороны: вместо Тимчика и Дубинчака вышли Караваев и Вивчаренко соответственно.

Матч между "Динамо" и "Металлистом 1925" начнется в 14:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого поединка.