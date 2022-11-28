Впервые за 5 месяцев. Днепр-1 вернулся на свою тренировочную базу

"Днепр-1" через свой официальный сайт рассказал о подготовке команды к матчу против "Кривбасса".

"Почти пять месяцев назад – а если точно, 148 дней – наша команда покинула Днепр и отправилась на тренировочный сбор в Словению. Затем последовал переезд в Кошице и участие в невероятном марафоне с многочисленными переездами через границу. И вот, сегодня в полдень спортклубовцы сошли с вагона поезда на вокзале родного города. Транзитом через Днепр команда добирается до Кривого Рога, куда "Кривбасс" гостеприимно приглашает своих соперников в последних двух турах осенней части чемпионата.

Много эмоций вызвало возвращение на родную базу, где состоялась предматчевая тренировка. Агроном, персонал и повара очень искренне и радостно поздравляли футболистов, медицинский штаб и знакомились с новым тренерским составом (напомним, что Александр Кучер с помощниками принял команду на летнем сборе). Игроки, которые провели в Приднепровске много лет, тоже не скрывали эмоций.

Сама тренировка состояла из ряда игровых упражнений и прошла под аккомпанемент дождя. А после занятия команда отправилась в Кривой Рог", - говорится в пресс-службе днепрян.

Напомним, сегодня в 14:00 на стадионе "Горняк" состоится матч 15-го тура УПЛ "Кривбасс" - "Днепр-1".