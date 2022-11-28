 Александрия - Рух: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 28.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александрия - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую трансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую трансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Александрия - Рух: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 28.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Александрия - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую трансляцию матча УПЛ

Фото - Аліна Єврофеєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

"Александрии" следует реабилитироваться за разгромное поражение от "Зари" в предыдущем туре. Была попытка сыграть с "Днепром-1", однако матч перенесли на весну из-за воздушной тревоги. Надеемся, что ничто не помешает командам сыграть сегодня.

Матч состоится 28.11.2022 в 13:00. Видеотрансляция – OTT-сервис Setanta Sports. Также игру покажет YouTube канал Setanta Sports. Смотрим прямо в этой новости.

"Александрия" 13:00 "Рух"

VBET-лига. 15-й тур
28 ноября, Александрия, стадион "Ника"
Арбитр: Д.Шурман
Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"/Youtube-канал "Setanta Sports"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Александрия Рух
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде