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Александрия - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую трансляцию матча УПЛ
Александрия - Рух: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 28.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - Аліна Єврофеєва, UA-Футбол
"Александрии" следует реабилитироваться за разгромное поражение от "Зари" в предыдущем туре. Была попытка сыграть с "Днепром-1", однако матч перенесли на весну из-за воздушной тревоги. Надеемся, что ничто не помешает командам сыграть сегодня.
Матч состоится 28.11.2022 в 13:00. Видеотрансляция – OTT-сервис Setanta Sports. Также игру покажет YouTube канал Setanta Sports. Смотрим прямо в этой новости.
"Александрия" 13:00 "Рух"
VBET-лига. 15-й тур
28 ноября, Александрия, стадион "Ника"
Арбитр: Д.Шурман
Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"/Youtube-канал "Setanta Sports"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол
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