Александрия - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую трансляцию матча УПЛ

"Александрии" следует реабилитироваться за разгромное поражение от "Зари" в предыдущем туре. Была попытка сыграть с "Днепром-1", однако матч перенесли на весну из-за воздушной тревоги. Надеемся, что ничто не помешает командам сыграть сегодня.

Матч состоится 28.11.2022 в 13:00. Видеотрансляция – OTT-сервис Setanta Sports. Также игру покажет YouTube канал Setanta Sports. Смотрим прямо в этой новости.

VBET-лига. 15-й тур

28 ноября, Александрия, стадион "Ника"

Арбитр: Д.Шурман

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"/Youtube-канал "Setanta Sports"

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