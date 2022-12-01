Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч Заря - Колос приостановлен из-за воздушной тревоги
Луганчане пока уступают
фото - Олександр Приходько
В четверг, 1 декабря в 13:00 перенесенный матч 7-го тура УПЛ начали "Заря" и "Колос". Однако на 60-й минуте игру пришлось приостановить из-за сигнала воздушной тревоги, прозвучавшего по всей Украине кроме временно оккупированного Крыма.
Как сообщают СМИ, был зафиксирован взлет российских МиГов в Беларуси.
Заметим, что на момент приостановки игры луганчане уступают со счетом 1:2. В первом тайме Болбат открыл счет, Булеца сравнял ударом с пенальти, а в начале второго тайма Чоботенко вывел второй раз "Колос" вперед.
Популярное сейчас
- Аргентина избежала встречи с Францией. Пары 1/8 Чемпионата мира
- Одноклубник Зинченко покинул расположение сборной Англии
- Канада - Марокко. Анонс и прогноз матча Чемпионата Мира на 01.12.2022
- Динамо третье, но еще может пропустить Зорю. Таблица и результаты тура УПЛ
- Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО