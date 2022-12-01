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Матч Заря - Колос приостановлен из-за воздушной тревоги

Премьер-лига
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Луганчане пока уступают

Матч Заря - Колос приостановлен из-за воздушной тревоги

фото - Олександр Приходько

Новина українською

В четверг, 1 декабря в 13:00 перенесенный матч 7-го тура УПЛ начали "Заря" и "Колос". Однако на 60-й минуте игру пришлось приостановить из-за сигнала воздушной тревоги, прозвучавшего по всей Украине кроме временно оккупированного Крыма.

Как сообщают СМИ, был зафиксирован взлет российских МиГов в Беларуси.

Заметим, что на момент приостановки игры луганчане уступают со счетом 1:2. В первом тайме Болбат открыл счет, Булеца сравнял ударом с пенальти, а в начале второго тайма Чоботенко вывел второй раз "Колос" вперед.

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В статье: Заря (Луганск) Колос (Ковалевка)
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