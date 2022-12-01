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Ван Леувен: Снова наши ошибки повторяются, пропустили 2 мяча со стандартов

Премьер-лига
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Наставник Зари - о матче с Колосом

Ван Леувен: Снова наши ошибки повторяются, пропустили 2 мяча со стандартов

Фото: Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер "Зари" Патрик ван Леувен поделился впечатлениями после матча 7-го тура УПЛ с "Колосом" (2:2), который был приостановлен сигналом тревоги.

"Мы хотели выиграть, стремились к этому последней минуте. Достаточно показывали нашу игру, проявляли аккуратность, создавали моменты. Снова наши ошибки повторяются, пропустили 2 мяча со стандартов. Футболисты должны быть готовы к любому развитию событий. К сожалению, они почему-то не до конца понимают некоторые моменты и не могут верно к ним подойти.

Первый гол мы забили с пенальти, а второй смогли после перерыва реализовать. Во время этого матча у нас впервые загудела сирена воздушной тревоги. После ее окончания нас выпустили на поле и снова нужно было входить в игру, это немного сбивает с толку, если честно. Но смогли забить, это хорошо. Также позже были проблемы с освещением. Мы все проблемы получили во время последнего поединка, до этого подобных инцидентов с нами не было, хотя многие команды с таким уже сталкивались", - сказал ван Леувен.

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В статье: Заря (Луганск) Колос (Ковалевка) Патрик ван Леувен
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Источник:
ФК Зоря

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