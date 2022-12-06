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Динамо назвало претендентов на приз лучшего игрока ноября

Премьер-лига
(1 голосов)

Цыганков и Ванат в списке

Динамо назвало претендентов на приз лучшего игрока ноября

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

"Динамо" объявило о старте голосование за звание лучшего игрока команды ноября. Пятеро футболистов поборются за индивидуальную награду.

Среди кандидатов - голкипер Георгий Бущан, полузащитники Виталий Буяльский, Джастин Лонвейк и Виктор Цыганков, а также форвард Владислав Ванат.

Лонвейк в минувшем месяце забил гол, на счету Буяльского 3 забитых мяча, Цыганков отличился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами, Ванат дважды забил и один раз ассистировал, Бущан провел четыре поединка (3 на ноль).

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальном канале киевлян в Telegram.

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В статье: Виталий Буяльский Георгий Бущан Динамо (Киев) Виктор Цыганков Владислав Ванат Джастин Лонвейк
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Источник:
fcdynamo.com

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