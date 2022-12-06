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Динамо назвало претендентов на приз лучшего игрока ноября
Цыганков и Ванат в списке
Фото: ФК Динамо Київ
"Динамо" объявило о старте голосование за звание лучшего игрока команды ноября. Пятеро футболистов поборются за индивидуальную награду.
Среди кандидатов - голкипер Георгий Бущан, полузащитники Виталий Буяльский, Джастин Лонвейк и Виктор Цыганков, а также форвард Владислав Ванат.
Лонвейк в минувшем месяце забил гол, на счету Буяльского 3 забитых мяча, Цыганков отличился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами, Ванат дважды забил и один раз ассистировал, Бущан провел четыре поединка (3 на ноль).
Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальном канале киевлян в Telegram.
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