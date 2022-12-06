Суркис: Будем искать нападающего. Сейчас усилить игру некому

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

"Будем искать нападающего. Опять же есть проблема, вы о ней знаете: не все хотят сегодня ехать в Украину. Покупать игроков просто для количества мы не хотим. У нас и так вроде длинная скамейка для запасных, а выйти и усилить игру особо некому.

Вот Ванату доверил Луческу, а после сборов он будет еще сильнее", — отметил Суркис в эфире "Цыганык Live".