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Суркис: Будем искать нападающего. Сейчас усилить игру некому

Премьер-лига
(1 голосов)

Президент "Динамо" - о трансферных планах клуба

Суркис: Будем искать нападающего. Сейчас усилить игру некому

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

"Будем искать нападающего. Опять же есть проблема, вы о ней знаете: не все хотят сегодня ехать в Украину. Покупать игроков просто для количества мы не хотим. У нас и так вроде длинная скамейка для запасных, а выйти и усилить игру особо некому.

Вот Ванату доверил Луческу, а после сборов он будет еще сильнее", — отметил Суркис в эфире "Цыганык Live".

Ранее Суркис отреагировал на слухи о возможном трансфере Виктора Цыганкова и Артема Беседина.

Читайте такжеДинамо проведет зимний сбор в Турции. Возможны изменения в составе киевлян – Источник
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В статье: Григорий Суркис Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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WuTаng (Київ)
06.12.2022 в 08:44
Краще шукай адвоката. Без Медведчука і російських грошей ти порожнє місце. За все відповіси.
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