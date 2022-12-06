Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Суркис: Будем искать нападающего. Сейчас усилить игру некому
Президент "Динамо" - о трансферных планах клуба
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.
"Будем искать нападающего. Опять же есть проблема, вы о ней знаете: не все хотят сегодня ехать в Украину. Покупать игроков просто для количества мы не хотим. У нас и так вроде длинная скамейка для запасных, а выйти и усилить игру особо некому.
Вот Ванату доверил Луческу, а после сборов он будет еще сильнее", — отметил Суркис в эфире "Цыганык Live".
Ранее Суркис отреагировал на слухи о возможном трансфере Виктора Цыганкова и Артема Беседина.
Популярное сейчас
- Карнавал. Бразилия – Южная Корея 4:1. Обзор матча и видео голов
- Известна третья пара четвертьфиналистов чемпионата мира. Европа против Южной Америки
- Немецкие Gepard уже в действии. ВИДЕО, как ВСУ обезвреживают российскую крылатую ракету
- Днепр-1 шокировал итальянский клуб ценником на своего лидера Довбика
- Красотка дня. Яркая девушка Куртуа на трибунах во время 100-го матча Тибо за сборную. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО
Новости по теме
- 19:22 Украинские Игорь Суркис - в сторону УАФ: Мой брат – больший патриот, чем многие те, кто стучит себя в грудь
- 16:39 Украинские Козловский: Известный журналист в кабинете Павелко блокировал трансляции Руха
- 20:41 Украинские Луческу о 1:3 от Шахтера: Не могу сказать, что соперники доминировали над нами