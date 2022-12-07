Забирает приз третий раз подряд. Назван лучший игрок Динамо в ноябре

"Динамо" подвело итоги голосования за лучшего игрока команды по итогам ноября. Им стал полузащитник Виталий Буяльский, сообщает официальный сайт киевского клуба.

29-летний футболист победил в голосовании среди болельщиков, набрав 50% голосов. В минувшем месяце он отличился пятью забитыми мячами в 8 матчах. Ближайший конкурент Буяльского - Виктор Цыганков (27%). Владислав Ванат набрал 11%, Джастин Лонвейк - 8%, а Георгий Бущан 5%.

Напомним, что Буяльский выиграл эту награду третий раз подряд – также он ее получал в сентябре и октябре.