  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Забирает приз третий раз подряд. Назван лучший игрок Динамо в ноябре
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Забирает приз третий раз подряд. Назван лучший игрок Динамо в ноябре

Премьер-лига
(1 голосов)

Болельщики сделали свой выбор

Забирает приз третий раз подряд. Назван лучший игрок Динамо в ноябре

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

"Динамо" подвело итоги голосования за лучшего игрока команды по итогам ноября. Им стал полузащитник Виталий Буяльский, сообщает официальный сайт киевского клуба.

29-летний футболист победил в голосовании среди болельщиков, набрав 50% голосов. В минувшем месяце он отличился пятью забитыми мячами в 8 матчах. Ближайший конкурент Буяльского - Виктор Цыганков (27%). Владислав Ванат набрал 11%, Джастин Лонвейк - 8%, а Георгий Бущан 5%.

Напомним, что Буяльский выиграл эту награду третий раз подряд – также он ее получал в сентябре и октябре.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде