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Забирает приз третий раз подряд. Назван лучший игрок Динамо в ноябре
Болельщики сделали свой выбор
Фото: ФК Динамо Київ
"Динамо" подвело итоги голосования за лучшего игрока команды по итогам ноября. Им стал полузащитник Виталий Буяльский, сообщает официальный сайт киевского клуба.
29-летний футболист победил в голосовании среди болельщиков, набрав 50% голосов. В минувшем месяце он отличился пятью забитыми мячами в 8 матчах. Ближайший конкурент Буяльского - Виктор Цыганков (27%). Владислав Ванат набрал 11%, Джастин Лонвейк - 8%, а Георгий Бущан 5%.
Напомним, что Буяльский выиграл эту награду третий раз подряд – также он ее получал в сентябре и октябре.
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