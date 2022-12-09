Якимец: Начало сезона оказался для Кривбасса горьковатый

Защитник "Кривбасса" Владимир Якимец рассказал о первой части сезона УПЛ, по итогам которого красно-белые заняли восьмое место.

– Начало сезона оказался для нас горьковатый. Но для этого были причины: формируется новая команда. А вот в последних матчах года "Кривбасс" разыгрался и выдал хороший результат. Так что в отпуск ушли в целом с хорошим настроением.

Благодаря нашим ребятам, нашим бойцам ВСУ, среди которых есть ультрас "Кривбасса", можем заниматься любимым делом. Поэтому хочу искренне поблагодарить их за то, что они делают для Украины, защищают нашу неньку от рашистов, низкий вам поклон. Вы – наши Герои.

– Успел ли уже полностью привыкнуть к команде, ведь перешел к нам в преддверии старта сезона?

– Никаких проблем. Это не первый мой переход в новый клуб, потому все хорошо. К тому же "Кривбасс" принял очень хорошо, за что я благодарен всему коллективу. Со всеми ребятами дружим, все классно.

– У президента "Кривбасса" Константина Караманица есть традиция - заходить в раздевалку после каждой игры. Как вы к этому относитесь?

– Это действительно очень круто, мы все единые в клубе. Поддержка Константина Федоровича всегда помогает нам в психологическом плане. "Кривбасс" – это одна большая семья. Семья "Кривбасс".

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– Бывал ли раньше в Кривом Роге и как тебе наш город?

– Это мой первый визит в Кривой Рог. Если честно, не успел погулять по городу. После тренировок в основном предпочитаю отдых на базе.

– Большинство матчей сезона ты отыграл на правом фланге защиты, но в последнем матче в Одессе - на левом. Как чувствуешь себя на этой позиции?

– Это не было проблемой. Готов сыграть на любой позиции, где скажет тренер. К тому же на старте чемпионата я уже играл слева. И до перехода в "Кривбасс" играл большей частью левого латераля, поэтому все хорошо.

– Какой матч в сезоне был лично для тебя самым сложным?

– На самом деле все соперники очень хороши. Поэтому каждый тур по-своему сложен. Не хотел бы выделять какой-либо отдельный матч. Все соперники серьезного уровня, – рассказал Якимец.