  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Печерский суд закрыл дело Лобановской против Setanta и УАФ по единому пулу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Печерский суд закрыл дело Лобановской против Setanta и УАФ по единому пулу

Премьер-лига
(1 голосов)

Дело закрыто из-за отсутствия юрисдикции суда в этом споре

Печерский суд закрыл дело Лобановской против Setanta и УАФ по единому пулу

фото из свободных источников

Новина українською

Печерский районный суд 9 декабря закрыл производство по гражданскому делу против канала Setanta.

Это был иск Светланы Валериевны Лобановской к Украинской ассоциации футбола, премьер-лиге, "УАФ Маркетинг" и каналу Setanta о признании недействительными договоров и других актов, которые касаются создания единого телепула.

По словам юриста Setanta Андрея Трембича, дело закрыто из-за отсутствия юрисдикции Печерского районного суда в этом спортивном (футбольном) споре.

Постановление вступит в силу через 15 дней, если не будет подана апелляционная жалоба.

Читайте такжеПредставитель 1+1 media: Права принадлежат нам, и это нужно уважать

Напомним, в конце августа Печерским судом было принято два постановления в качестве обеспечения исков Светланы Лобановской и Александра Козаченко, по которым запрещалось, в частности, Setanta бросать страйки в YouTube на самовольные трансляции домашних матчей "Динамо", "Днепр-1", "Руха", "Зари" и "Металлиста" и каким-либо другим образом блокировать их.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Телеканал Setanta Sports телепул
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде