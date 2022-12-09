Печерский суд закрыл дело Лобановской против Setanta и УАФ по единому пулу

Печерский районный суд 9 декабря закрыл производство по гражданскому делу против канала Setanta.

Это был иск Светланы Валериевны Лобановской к Украинской ассоциации футбола, премьер-лиге, "УАФ Маркетинг" и каналу Setanta о признании недействительными договоров и других актов, которые касаются создания единого телепула.

По словам юриста Setanta Андрея Трембича, дело закрыто из-за отсутствия юрисдикции Печерского районного суда в этом спортивном (футбольном) споре.

Постановление вступит в силу через 15 дней, если не будет подана апелляционная жалоба.

Напомним, в конце августа Печерским судом было принято два постановления в качестве обеспечения исков Светланы Лобановской и Александра Козаченко, по которым запрещалось, в частности, Setanta бросать страйки в YouTube на самовольные трансляции домашних матчей "Динамо", "Днепр-1", "Руха", "Зари" и "Металлиста" и каким-либо другим образом блокировать их.