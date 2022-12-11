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Нещерет: Для Динамо есть только первое место в УПЛ
Считает, что шансы на чемпионство еще есть
Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий
Голкипер "Динамо" Руслан Нещерет прокомментировал результаты команды в сезоне:
“ – Руслане, текущее третье место для "Динамо" – приемлемый результат, учитывая, как складывалась первая часть сезона для нашей команды?
– Конечно, для нас эта ситуация с третьим местом не может быть приемлемой, поскольку такой клуб, как "Динамо" Киев, всегда ставит перед собой только самые высокие задачи и для нас только первое место в таблице. Шансы всегда есть, так что будем упорно работать и верить, что весенняя часть сезона в чемпионате сложится для нас лучше.
– Начался чемпионат для "Динамо" ужасно – с двух поражений. Необычно было видеть команду на последнем месте в турнирной таблице?
– Конечно, было как-то не по себе после такого начала чемпионата. Никто не понимал, почему это происходит. Но по ходу чемпионата ситуацию удалось исправить и, постепенно поднимаясь в турнирной таблице, вернуться к борьбе за самые высокие места”, - сказал Нещерет.
Отметим, что Руслан провел 10 матчей в этом сезоне (восемь в УПЛ и два в ЛЕ), пропустив 11 голов и трижды оставив свои ворота сухими.
Также напомним, что "Динамо" завершило первую часть сезона на третьем месте, уступая первому "Днепр-1" пятью очками при одном матче у днепрян в запасе.
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