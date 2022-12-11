Нещерет: Для Динамо есть только первое место в УПЛ

Голкипер "Динамо" Руслан Нещерет прокомментировал результаты команды в сезоне:

“ – Руслане, текущее третье место для "Динамо" – приемлемый результат, учитывая, как складывалась первая часть сезона для нашей команды?

– Конечно, для нас эта ситуация с третьим местом не может быть приемлемой, поскольку такой клуб, как "Динамо" Киев, всегда ставит перед собой только самые высокие задачи и для нас только первое место в таблице. Шансы всегда есть, так что будем упорно работать и верить, что весенняя часть сезона в чемпионате сложится для нас лучше.

– Начался чемпионат для "Динамо" ужасно – с двух поражений. Необычно было видеть команду на последнем месте в турнирной таблице?

– Конечно, было как-то не по себе после такого начала чемпионата. Никто не понимал, почему это происходит. Но по ходу чемпионата ситуацию удалось исправить и, постепенно поднимаясь в турнирной таблице, вернуться к борьбе за самые высокие места”, - сказал Нещерет.