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СМИ: Шахтер не продлит контракт с Кривцовым - назван кандидат на замену

Премьер-лига
(1 голосов)

Воспитанник Академии донецкого клуба

СМИ: Шахтер не продлит контракт с Кривцовым - назван кандидат на замену

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" не планирует продлевать соглашение с центральным защитником команды Сергеем Кривцовым. Об этом сообщает журналист Эндрю Тодос в своем Telegram-канале.

По данным источника, клуб уже начинает поиски нового игрока на эту позицию. Одним из кандидатов является Максим Таловеров. Его контракт принадлежит чешской "Славии", но он выступает на правах аренды за "Слован" Либерец. Действующее соглашение 22-летнего украинца рассчитано до 2026 года.

Также журналист подчеркнул, что в этом есть большой смысл, ведь "горняки" привыкли возвращать наших из-за границы. Но стоит помнить, что Макс лишь один из кандидатов, а также эта ситуация сейчас.

Таловеров - воспитанник Академии "Шахтера" и игрок молодежной сборной Украины. В текущем сезоне он провел 13 матчей и отметился одним забитым мячом. На счету Кривцова 11 поединков в этом сезоне.

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В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк) Максим Таловеров
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Источник:
Zorya Londonsk

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
12.12.2022 в 16:10
А можливо він в бундеслігу поїде,тоді вже краще Качарабу взяти,а цей хлопець поки молодий хай їде в топ ліги
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