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СМИ: Шахтер не продлит контракт с Кривцовым - назван кандидат на замену
Воспитанник Академии донецкого клуба
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" не планирует продлевать соглашение с центральным защитником команды Сергеем Кривцовым. Об этом сообщает журналист Эндрю Тодос в своем Telegram-канале.
По данным источника, клуб уже начинает поиски нового игрока на эту позицию. Одним из кандидатов является Максим Таловеров. Его контракт принадлежит чешской "Славии", но он выступает на правах аренды за "Слован" Либерец. Действующее соглашение 22-летнего украинца рассчитано до 2026 года.
Также журналист подчеркнул, что в этом есть большой смысл, ведь "горняки" привыкли возвращать наших из-за границы. Но стоит помнить, что Макс лишь один из кандидатов, а также эта ситуация сейчас.
Таловеров - воспитанник Академии "Шахтера" и игрок молодежной сборной Украины. В текущем сезоне он провел 13 матчей и отметился одним забитым мячом. На счету Кривцова 11 поединков в этом сезоне.
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