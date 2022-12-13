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Шевченко собирался стать президентом Динамо - источник

Премьер-лига
(2 голосов)

Он успел даже найти инвесторов для киевлян

Шевченко собирался стать президентом Динамо - источник

Фото: zbirna.com

Новина українською

Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко этим летом был близок к тому, чтобы стать президентом киевского "Динамо". Об этом сообщает журналист Сергей Болотников.

"Говорят, еще летом, когда вокруг Суркисов сгустились тучи, Шевченко вроде бы нашел инвесторов, которые были готовы взять "Динамо" в случае чего. Сам же он собирался стать президентом клуба. Звучит немного фантастически, согласен. Но источники убеждают, что не шутят.

Чтобы увести угрозу от себя, Суркисы переориентировали Шевченко на кресло президента УАФ. Братья не имеют тесного контакта с Шевченко – их отношения серьезно охладели во времена, когда он был тренером сборной. Но, скажем так, при содействии Суркисов к этой идее Шевченко подтолкнул один из заместителей главы Офиса президента.

По-моему, версия слишком конспирологическая. Убежден, что без Коломойского здесь не обошлось, потому что именно после истории с телепулом стартовало мочилово Павелко – просто так плюсы не штамповали бы свои разоблачительные сюжеты чуть ли не каждый день", — написал Болотников в своем Telegram-канале.

Ранее появилась информация, что кандидатуру Андрея Шевченко рассматривают на место наставника сборной Польши.

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В статье: Андрей Шевченко Григорий Суркис Динамо (Киев) Сергей Болотников
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Источник:
KDK

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Комментарии (1)
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
13.12.2022 в 09:15
шакали межи себе не діляться..бідне Динамо КИЇВ в усіх на жаль сенсах..суркісня
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