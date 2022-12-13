Ярослав Вишняк: Шестое место Колоса – реальное положение дел

Главный тренер команды из села на Киевщине в эксклюзивном интервью корреспонденту UA-Футбол поделился мнением о ее выступлении в осенней части сезона-2022/23.

- С момента утверждения вас в роли главного тренера "Колоса" прошел ровно год. Каково оно – быть рулевым команды Премьер-лиги?

- Если честно, то об этом даже не задумывался. Для того, чтобы детально анализировать специфику своей нынешней работы нет даже свободной минуты. Разумеется, я чувствую большую ответственность. Но вместе с тем могу отметить, что работа эта интересная и мне она нравится. Я, как тренер, стараюсь справляться с возложенными на меня обязанностями и буду стремиться прогрессировать вместе с командой.

- Большая часть работы главным тренером коваливской команды проходит в условиях войны. Терпения и сил хватает?

- Хватает. Знаете, мы очень надеялись и ждали, что соответствующие структуры разрешат играть. Мы благодарны нашим Вооруженным силам, благодаря которым имеем возможность тренироваться и проводить игры во время войны. Понятное дело, что издержки столь сложного для всех нас времени накладывают определенный отпечаток, но самое главное, что футбол есть. Какого уровня – это уже другой вопрос. В нынешней ситуации язык не поворачивается жаловаться или сетовать на что-то. Мы всем довольны.

- Летом, когда вовсю обсуждался вопрос о проведении очередного чемпионата УПЛ, мнения футбольных людей разделились: одни считали, что нужно играть, а другие подвергали идею сомнению по соображениям безопасности. К чему склонялись в "Колосе"?

- Наша позиция была твердой: нужно обязательно играть, и играть в Украине. Мы ее придерживались, поэтому никому не отказывали в проведении игр. Летом даже ездили на контрольный матч в Александрию, которая еще на старте чемпионата наряду с Кривым Рогом и Одессой входила в список небезопасных городов. Президент нашего клуба сразу сказал, что будем ездить на матчи ко всем соперникам. Заняв такую позицию, "Колос" ее твердо придерживался. Мы готовы были играть на любых полях, на любых стадионах Украины.

- К условиям проведения игр в ходе войны привыкли?

- Думаю, что сделать это удалось. Хотя на сегодняшний день нет четкого алгоритма, как себя вести во время воздушной тревоги в период подготовки к матчу или в его ходе. У нас была ситуация, когда сирена зазвучала сразу после проведенной предматчевой разминки. Так было перед поединком с "Днепром-1". Судья собрался было давать стартовый свисток, как была объявлена воздушная тревога. Мы отправились в укрытие, где в течение полутора часов ждали ее отбоя. Перед матчем с "Александрией" до нашего выхода на разминку было отсрочено его начало на 15-20 минут по той же причине. А в заключительном туре осенней части сезона, когда мы встречались с "Зарей", на 60-й минуте прозвучала сирена, в связи с чем матч был прерван на полтора часа. Все зависело от ситуации. Бывало, что не доигрывали в матчах 5-10 минут. Привыкнуть или приспособиться к этому на сто процентов не получается, да и вряд ли это возможно. Однако все понимают обстоятельства, при которых проводится нынешний чемпионат, поэтому никто не закатывает глаза от неудовольствия и не ропщет. Что поделаешь: раздалась воздушная тревога, пересидели ее, дождавшись отбоя – и дальше играем! В этой ситуации, повторюсь, можно лишь выразить слова благодарности нашим военным за то, что наш футбол жив, и пусть даже с издержками, но чемпионат все же проводится. И слава Богу, что даже в таком виде он проводится. Вы, журналисты, имеете возможность его освещать, мы имеем возможность в нем играть, а болельщики наблюдать.

- Многие специалисты считают, что уйти на зимние каникулы на шестом месте для команды, которая играет в элите всего четвертый сезон, весьма неплохой показатель. Вы такого же мнения?

- Над этим как-то не задумывался. От занимаемого нами на данный момент шестого места до тринадцатого-четырнадцатого расстояние небольшое – оно измеряется всего 6-7 очками. Не является внушительным оно и до еврокубковой зоны – 7-8 пунктов до четвертой позиции. При столь высокой плотности ты понимаешь уровень "Колоса". Мы находимся в той когорте команд, которые равны по силам и, возможно, по условиям, будучи способными обыграть любую команду. Как, впрочем, и потерять очки с любой из них. И все же отношу "Колос" к преследователям группы лидеров, где больше важно не занимаемое место, а та игра, которую демонстрируем. Мы понимаем, в каких именно аспектах нам нужно ее усиливать, чтобы стабильно набирать очки. Нынешняя же позиция "Колоса" временная. Впереди нас ожидает второй круг, от результатов которого и будет зависеть, как в итоге распределятся места.

- Нынешний сезон "Колос" начал впечатляюще, и даже долгое время находился в лидирующей группе. Чем объяснили бы столь неожиданный для многих стартовый спурт?

- Это плод той работы, которую мы провели во время сборов, предшествующих чемпионату. В нем заслуга как самих ребят, тренерского штаба, так и руководства клуба, которое создало нам условия для продуктивной подготовки к сезону в Коваливке. В ее ходе мы провели много контрольных матчей, выбрав правильную стратегию на начало чемпионата. Набрали очки на старте сезона благодаря командной игре – как в обороне, так и в атаке, где находили свои моменты. Ребята старались, были мотивированы – тут сложилось все воедино. Но вместе с тем замечу: "Колос" побеждал в равных играх. Я понимал, что мы не превосходили соперников: со счетом 1:0 обыграли "Кривбасс" и "Металлист", 2:0 – "Рух", с "Минаем" сыграли вничью, 1:1. Повторюсь: все они проходили в равной борьбе, и ощутимого превосходства, при котором можно было бы сказать, что мы идём на первом месте с запасом и является претендентами в борьбе за пьедестал, у нас не было. Мы осознавали, что игры, в которых удавалось побеждать, могли сложиться для нас по-разному.

- В матчах на выезде ваша команда набрала всего шесть очков. Этот показатель вас, как тренера, наверняка беспокоит больше всего?

- Да, действительно маловато очков добыто в гостях. Но стоит учитывать, что в большинстве матчей соперничать приходилось как с грандами - "Шахтером" и "Динамо", так и с ведущими командами – в частности, "Александрией", "Зарей". Набирать очки с ними не очень легко. Но я понимаю, что нам в целом нужно выстраивать игру и улучшать ее таким образом, чтобы можно было набирать очки как на выезде, так и дома. Хотя я особо не делю матчи на две эти категории. Ведь некоторые игры складывались таким образом, что мы могли брать очки и в гостях, и дома. Что ж, будем стараться исправлять эту ситуацию.

- В двух поединках, которые проходили на столичной динамовской арене, вашим подопечным удалось сыграть вничью с ведущими командами – "Динамо" и "Зарей". Стало быть, стадион "Динамо" для "Колоса" фартовый?

- (Улыбается). Не знаю, насколько так можно говорить. Прежде всего это заслуга ребят, которые своим мастерством добывали эти ничьи с сильными соперниками. Наш тренерский штаб также готовился к этим матчам, и полагаю, что делал он это правильно. Что же касается фартовости, то я бы не стал делать на этом акцент. Ведь один раз бывает так, другой – иначе. Скорее, в данном случае так сложились обстоятельства.

- Сколько очков, на ваш взгляд, недосчитался "Колос" в ходе осенней части чемпионата?

- Знаете, когда нашей командой сыграно 15 матчей полноценного первого круга, то занимаемое место и количество очков есть реальным положением дел. А говорить о том, что мы могли сыграть лучше, если бы нам не помешали те или иные причины, считаю, неправильно. Ведь о тех играх, в которых мы одерживали победы, наши соперники тоже могут сказать: дескать, "Колосу" больше повезло, им благоволила удача и тому подобное. Поэтому считаю, что все то, что имеет на сегодняшний день из добытого "Колос", справедливо. Если же мы где-то и недобрали очки, то это значит, что нам не хватило чего-то конкретного в каждом из таких матчей. Стало быть, нужно над этим продуктивно работать.

- Лучшим бомбардиром по итогам первого круга является полузащитник Павел Ориховский, на счету которого 4 реализованных пенальти. А что же опытные нападающие – Владимир Лысенко и Денис Безбородько, записавшие на двоих лишь один гол?

- Понятное дело, хочется, чтобы наши нападающие больше забивали, и делали это чаще с игры, реализовывая создаваемые моменты. В ряде матчей моменты, в которых наши форварды должны были их использовать, у нас были. Нужно было забивать и закрывать вопросы, однако этого не произошло. Почему так получалось? У каждого из нападающих ситуации были разные. Володя Лысенко такой футболист, который в силу свойств его организма нуждается в постоянной игровой практике. Но по ряду причин не получал места в стартовом составе регулярно, поэтому можно констатировать, что он провел недостаточно времени для того, чтобы себя реализовать. Что касается Дениса Безбородько, то у него много предголевых действий. Во многих забитых мячах он брал непосредственное участие, делая если не голевую, то предшествующую голевой передачу. Скажем, в заключительной игре этого года с "Зарей" после удачно выполненного "стандарта" Денис продлил передачу мяча на Болбата, грамотно оттеснил Имерекова, позволив первому из них пробить по цели и забить. Безбородько – игрок штрафной площадки, который выполнял действия, позволявшие нам поражать ворота соперников. Так что в этом плане он сыграл весьма полезно.

Стоит также учитывать, что этот футболист не проходил с нами подготовку к сезону во время летних сборов. И не только он. В "Колосе" сложилась ситуация, когда после старта чемпионата к нам прибавилась группа игроков – Чоботенко, Велетень, тот же Безбородько. Вернулся из ВСУ Богданов, поднабрал форму уже по ходу чемпионата после перенесенной операции Смирный. А ещё Емец, который не играл в футбол год, а также имевший проблемы с выездом из Беларуси в Украину Золотов. Могу назвать ещё несколько позиций. Вообще в ходе чемпионата к нам присоединились футболисты, которые претендовали на место в стартовом составе. Их необходимо было вводить непосредственно во время чемпионата. Увы, не всегда удавалось угадывать, в каких сочетаниях их использовать. Стартовые же матчи нынешнего сезона проводили игроки, на протяжении двух месяцев готовившиеся к нему в составе нашей команды. В общем, нащупывая некоторые игровые связи и стараясь найти их эффективное использование по ходу сезона, приходилось непросто. Возможно, в какой-то мере это сказалось на игре все того же Безбородько. Сначала у нас были одни требования к нападающим, когда мы "вязали" игру соперника, больше действуя от обороны, а уже по ходу чемпионата, когда присоединилась группа футболистов, хотелось больше комбинационной игры. Однако все это требовало времени, а между матчами его мало. Менять же игру в ходе сезона было сложно. Возможно, для Дениса наши требования были новы, поэтому он не мог их в полном объеме выполнять. В данном случае имеет место стандартная ситуация, когда пришедший во время чемпионата новый игрок должен понять, что мы от него требуем, а мы суметь разобраться в его реальном потенциале. Видеть его игру в других командах – это одно, а когда ты работаешь с ним ежедневно на тренировках и видишь его в играх – это совсем другое.

- Кого из футболистов болельщики не увидят в составе "Колоса" в весенней части сезона?

- Пока что это открытый вопрос, так как до конца года у игроков действуют контракты. К тому же, сейчас и у нас, и у многих других клубов такая ситуация, что новых футболистов брать просто неоткуда. Вопрос состоит в другом: нужно усиливать игру не за счёт новичков, а за счет эффективного развития и совершенствования качеств имеющихся в наличии игроков. Это важный аспект не только по части усиления игры "Колоса", но и создания конкуренции внутри команды. По футболистам у нас подобрался неплохой коллектив, но у каждого из них своя история и свой уровень подготовки. Учитывая, что ближе к концу осенней части сезона нам удалось выровнять состояние наших подопечных и настроить их на эффективную работу, это даёт надежду, что имеющимся составом "Колос" сможет прогрессировать. Как по уровню игры, так и по качеству. Поэтому на сегодняшний день никто команду не покинул. Но не исключаю, что кадровые потери у нас все же могут быть. Кстати, как и приобретения.