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"Пересматриваем условия или расходимся". Сергийчук объяснил свой уход из Вереса

Премьер-лига
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Игрок не согласился на предложенные условия клубом

"Пересматриваем условия или расходимся". Сергийчук объяснил свой уход из Вереса

nkveres.com

Новина українською

Бывший нападающий "Вереса" Михаил Сергийчук рассказал, почему досрочно покинул ровенский клуб.

— У тебя контракт с "Вересом" заканчивался летом 2023, почему решили раньше закончить сотрудничество?

— Да, действительно мой контракт был до лета. Но у нас была договоренность, что зимой будем его пересматривать. Потому что нас поставили перед фактом – будут такие минимальные условия. Либо да, либо никак. Мы договорились, что на минимальных условиях двигаемся к зиме, а зимой пересматриваем, или расходимся.

— Ты знал перед встречей, что покинешь команду?

— Перед встречей с президентом я переговорил с главным тренером и сказал, чтобы я договаривался с Надеиным, потому что я сообщил Вирту, что при таких условиях я в клубе оставаться не буду.

— Финансовые условия?

— Да. А на встрече с президентом я озвучил сколько бы хотел получать, и они сказали, что подумают. Чемпионат закончился, позвонил Юрий Николаевич и сказал, что расходимся.

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— Никаких задолженностей "Верес" перед тобой не оставил?

— Некоторые формальности у нас с клубом есть, но об этом еще рано говорить.

— Правда ли, что премиальные в Вересе могут даже превышать основную зарплату?

— Да конечно.

— А как ты вообще относишься к такой системе, когда премия может быть больше зарплаты?

— Не сказать, что негативно, но по-своему это неправильно, ведь команда не состоит из одиннадцати игроков, которые играют, побеждают и получают хорошие премиальные.

А человек, который также месяц работает и не выходит в составе, получает частицу буквально от премии, - рассказал Сергейчук.

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В статье: Верес (Ровно) Михаил Сергийчук
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