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"Пересматриваем условия или расходимся". Сергийчук объяснил свой уход из Вереса
Игрок не согласился на предложенные условия клубом
nkveres.com
Бывший нападающий "Вереса" Михаил Сергийчук рассказал, почему досрочно покинул ровенский клуб.
— У тебя контракт с "Вересом" заканчивался летом 2023, почему решили раньше закончить сотрудничество?
— Да, действительно мой контракт был до лета. Но у нас была договоренность, что зимой будем его пересматривать. Потому что нас поставили перед фактом – будут такие минимальные условия. Либо да, либо никак. Мы договорились, что на минимальных условиях двигаемся к зиме, а зимой пересматриваем, или расходимся.
— Ты знал перед встречей, что покинешь команду?
— Перед встречей с президентом я переговорил с главным тренером и сказал, чтобы я договаривался с Надеиным, потому что я сообщил Вирту, что при таких условиях я в клубе оставаться не буду.
— Финансовые условия?
— Да. А на встрече с президентом я озвучил сколько бы хотел получать, и они сказали, что подумают. Чемпионат закончился, позвонил Юрий Николаевич и сказал, что расходимся.
— Никаких задолженностей "Верес" перед тобой не оставил?
— Некоторые формальности у нас с клубом есть, но об этом еще рано говорить.
— Правда ли, что премиальные в Вересе могут даже превышать основную зарплату?
— Да конечно.
— А как ты вообще относишься к такой системе, когда премия может быть больше зарплаты?
— Не сказать, что негативно, но по-своему это неправильно, ведь команда не состоит из одиннадцати игроков, которые играют, побеждают и получают хорошие премиальные.
А человек, который также месяц работает и не выходит в составе, получает частицу буквально от премии, - рассказал Сергейчук.
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