Еще один экс-игрок Вереса может перейти в клуб Первой лиги

Бывший нападающий "Вереса" Михаил Сергийчук продолжит карьеру во втором по силе дивизион чемпионата Украины.

31-летний футболист может перейти в черкасский "ЛНЗ" из Первой лиги, сообщает Sport Arena.

В начале декабря игрок покинул "Верес". В текущем сезоне Сергийчук провел 14 матчей за ровенский клуб и отметился одним забитым мячом. В 2011-13 годах нападающий выступал за другой черкасский клуб - "Славутич". Ранее он также защищал цвета "Ворсклы", "Десны", "Олимпика" и латвийского "Вентспилса".

"ЛНЗ" завершил осеннюю часть сезона на первом месте в Группе Б Первой лиги Украины. Черкасский клуб набрал 30 очков в 14 матчах.

Ранее была информация, что "ЛНЗ" планирует усилиться еще одним экс-игроком "Вереса".