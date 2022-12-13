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Еще один экс-игрок Вереса может перейти в клуб Первой лиги
Усиление для черкасского клуба
Фото: НК Верес
Бывший нападающий "Вереса" Михаил Сергийчук продолжит карьеру во втором по силе дивизион чемпионата Украины.
31-летний футболист может перейти в черкасский "ЛНЗ" из Первой лиги, сообщает Sport Arena.
В начале декабря игрок покинул "Верес". В текущем сезоне Сергийчук провел 14 матчей за ровенский клуб и отметился одним забитым мячом. В 2011-13 годах нападающий выступал за другой черкасский клуб - "Славутич". Ранее он также защищал цвета "Ворсклы", "Десны", "Олимпика" и латвийского "Вентспилса".
"ЛНЗ" завершил осеннюю часть сезона на первом месте в Группе Б Первой лиги Украины. Черкасский клуб набрал 30 очков в 14 матчах.
Ранее была информация, что "ЛНЗ" планирует усилиться еще одним экс-игроком "Вереса".
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