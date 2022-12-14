Семенов: Вижу Кривбасс в еврокубках, но всему свое время

Защитник "Кривбасса" Дмитрий Семенов ответил на вопросы болельщиков клуба в соцсетях. В настоящее время футболист проходит курс реабилитации после травмы.

- Как ваше самочувствие? Как проходит реабилитация?

- Спасибо, все прекрасно. Реабилитация хорошо проходит.

- Кто поддержал вас больше всех после травмы?

- Поддержало много людей. Даже те, от кого этого не ожидал. Но прежде всего большая благодарность ФК "Кривбасс".

- Вспомни, как ты стал игроком "Кривбасса" и когда это было?

- Это произошло летом 2021 года, именно тогда и перешел в "Кривбасс". По сей день рад, что так сложилось.

- Как ты считаешь, в каком возрасте нужно начинать играть в футбол, чтобы добиться хороших результатов?

- Главное – желание. Никогда не поздно.

- Видишь ли ты "Кривбасс" в еврокубках и как скоро?

- Конечно вижу. Но всему свое время. Надеюсь, что это произойдет как можно быстрее.

- Как в команде относятся к воспитанникам Академии "Кривбасс"? Что скажешь об ее уровне?

- У нашей Академии очень хорошие условия для развития и прогресса каждого игрока. Поэтому в будущем, не сомневаюсь, мы увидим собственных воспитанников в главной команде.

- Твоя команда мечты?

- Ван дер Сар - Дани Алвес, Фабио Каннаваро, Серхио Рамос, Марселу - Канте, Модрич, Иньеста, Роналдинью - Месси, Криштиану Роналду.

- Каким видишь "Кривбасс" пять лет спустя?

- Успешным и стабильным.

- Каких результатов ждешь от "Кривбасса" в конце сезона?

- Конечно, хотелось бы как можно больше побед и занять достойное место в турнирной таблице, – рассказал Семенов.