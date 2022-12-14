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Семенов: Вижу Кривбасс в еврокубках, но всему свое время
Защитник ответил на вопросы болельщиков
Скриншот: канал Кривбасса на YouTube
Защитник "Кривбасса" Дмитрий Семенов ответил на вопросы болельщиков клуба в соцсетях. В настоящее время футболист проходит курс реабилитации после травмы.
- Как ваше самочувствие? Как проходит реабилитация?
- Спасибо, все прекрасно. Реабилитация хорошо проходит.
- Кто поддержал вас больше всех после травмы?
- Поддержало много людей. Даже те, от кого этого не ожидал. Но прежде всего большая благодарность ФК "Кривбасс".
- Вспомни, как ты стал игроком "Кривбасса" и когда это было?
- Это произошло летом 2021 года, именно тогда и перешел в "Кривбасс". По сей день рад, что так сложилось.
- Как ты считаешь, в каком возрасте нужно начинать играть в футбол, чтобы добиться хороших результатов?
- Главное – желание. Никогда не поздно.
- Видишь ли ты "Кривбасс" в еврокубках и как скоро?
- Конечно вижу. Но всему свое время. Надеюсь, что это произойдет как можно быстрее.
- Как в команде относятся к воспитанникам Академии "Кривбасс"? Что скажешь об ее уровне?
- У нашей Академии очень хорошие условия для развития и прогресса каждого игрока. Поэтому в будущем, не сомневаюсь, мы увидим собственных воспитанников в главной команде.
- Твоя команда мечты?
- Ван дер Сар - Дани Алвес, Фабио Каннаваро, Серхио Рамос, Марселу - Канте, Модрич, Иньеста, Роналдинью - Месси, Криштиану Роналду.
- Каким видишь "Кривбасс" пять лет спустя?
- Успешным и стабильным.
- Каких результатов ждешь от "Кривбасса" в конце сезона?
- Конечно, хотелось бы как можно больше побед и занять достойное место в турнирной таблице, – рассказал Семенов.
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