"Я сдержу свое слово". Луческу - о возможном возвращении в румынское Динамо

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу признался, что хотел бы вернуться на родину. Специалист посетил на днях церемонию награждения лучших футболистов года в Румынии. Событие организовывало "Динамо" Бухарест, а сам наставник дал интересное обещание.

"Возглавить "Динамо" Бухарест в будущем? Есть люди, которые занимались "Динамо" весь этот период. Они были с командой и знают, что нужно сделать, чтобы "Динамо" вернулось на самые высокие позиции. Я пообещал, что приложу усилия, чтобы сохранить себя молодым, чтобы я мог продолжать. Я сдержу свое слово", – приводит слова Луческу Digi Sport.

Отметим, что ранее Мирча Луческу пообещал вернуться в бухарестский клуб, когда тот построит свой новый стадион. Общее время работ оценивается в 18-24 месяца.

Румынский тренер выступал за бухарестское "Динамо" в статусе игрока, а с 1985 по 1990 годы возглавлял команду.