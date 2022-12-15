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"Я сдержу свое слово". Луческу - о возможном возвращении в румынское Динамо

Премьер-лига
(4 голосов)

Наставник может сменить одно "Динамо" на другое

"Я сдержу свое слово". Луческу - о возможном возвращении в румынское Динамо

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу признался, что хотел бы вернуться на родину. Специалист посетил на днях церемонию награждения лучших футболистов года в Румынии. Событие организовывало "Динамо" Бухарест, а сам наставник дал интересное обещание.

"Возглавить "Динамо" Бухарест в будущем? Есть люди, которые занимались "Динамо" весь этот период. Они были с командой и знают, что нужно сделать, чтобы "Динамо" вернулось на самые высокие позиции.

Я пообещал, что приложу усилия, чтобы сохранить себя молодым, чтобы я мог продолжать. Я сдержу свое слово", – приводит слова Луческу Digi Sport.

Отметим, что ранее Мирча Луческу пообещал вернуться в бухарестский клуб, когда тот построит свой новый стадион. Общее время работ оценивается в 18-24 месяца.

Румынский тренер выступал за бухарестское "Динамо" в статусе игрока, а с 1985 по 1990 годы возглавлял команду.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Бухарест) Динамо (Киев)
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Источник:
Digi Sport

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Комментарии (5)
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AlBundy (Тернопіль)
15.12.2022 в 14:52
Может и игорёню с собой прихватит?
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0
-2
aleks68
15.12.2022 в 14:22
на печку пора.всё жаба давит цыгана.неужели не хватает.
Ответить
+1
-2
NoSoyEspanol (Alicante)
15.12.2022 в 14:58
Сралекс69, вже забув, як фани шахти молилися на нього? Невдячні русняві потвори!
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+1
-2
aleks68
15.12.2022 в 15:40
чучело теперь на него молится суркисня и дырявые идиоты вроде тебя
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.12.2022 в 13:40
Всім поможе!
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0
-2

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