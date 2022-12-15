"Жирная тупая жаба". Гордон требует извинений от президента Ингульца, который назвал его агентом ФСБ

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что владелец футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк распространяет о нем ложную информацию.

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Поворознюк 10 декабря дал интервью YouTube-каналу Politeka, в котором, в частности, заявил, что Гордон – "агент ФСБ" и что у журналиста якобы есть квартира в Москве, записанная на тещу. Основатель интернет-издания "Гордон" требует от бизнесмена опровержение и извинений в ближайшие несколько дней.

"Многие хотят занять нишу эпатажного человека. Она всегда, конечно, популярна. Не только в России. У нас в Украине тоже есть люди, которые хотят выделяться и выделять, – сказал Гордон. – Мне вчера прислали видео с Поворознюком. Это очень смешная фигура. Такая жирная, отбитая свинья... Хотя это, наверное, я плохо сказал, потому что я оскорбляю свиней. Скажем, жаба. Он относится к категории людей, которые думают сделать себе имидж на очернении популярных людей".

Журналист подчеркнул, что оба утверждения, которые о нем озвучил Поворознюк, – ложь.

"Это чучело повторило нарративы российской пропаганды. Российская пропаганда не знает уже, что делать, как заткнуть рот Гордону. Они не понимают. Они знают одно: мои видео в России смотрят десятки миллионов людей. Я для своей страны делаю огромное дело, потому что я говорю правду, рассказываю о том, что я знаю и вижу, и многие люди в России начинают задумываться – они же получают однобокую информацию. Я им даю информацию правдивую. Поэтому в России – я не ленюсь это повторять – беспрецедентный комплекс мер против меня был предпринят, которого не было ни против кого из граждан Украины за все годы украинской независимости", – сказал Гордон.

Журналист напомнил, что в России против него открыли уголовное дело по нескольким статьям, объявили в розыск, заочно арестовали, внесли в реестр экстремистов и террористов, а позже признали "иноагентом". Параллельно, продолжил Гордон, российские власти искали способы, как его опорочить. Через российского пропагандиста Андрея Караулова они распространили информацию, что якобы у Гордона в самом центре Москвы – "с окнами на Кремль", в элитном комплексе Four Seasons – есть квартира стоимостью 1 млрд руб., записанная на тещу. Караулов утверждал, что украинский журналист якобы сдает эту недвижимость за 1 млн руб. в месяц.

"Караулов пять сюжетов посвятил этому. Он тряс какой-то бумажкой, говорил: "Вот, смотрите, бумажка-выписка. Видите, вот у Гордона квартира на тещу..." Я несколько раз говорил: "Ребята, у меня нет не то что в Москве, в России вообще ни недвижимости, ни бизнеса. Ничего! Нет и не было. Ни на кого из моих родственников ничего не записано". В конце концов я говорю россиянам, руководству России: "Если есть что-то, так заберите!" Скажите: "Вот, мы забрали!" Так все же молчат, – сказал Гордон. – И эта жирная, тупая, тупоголовая жаба по фамилии Поворознюк повторяет нарративы российской пропаганды".

Журналист обратился к Поворознюку и призвал предоставить доказательства озвученной им информации, а если нет доказательств – извиниться.

"Ты же четырежды привлекался к уголовной ответственности и сидел. То есть ты понимаешь, что по законам мест, где ты находился, ты должен отвечать за базар. Ты должен обосновывать то, что говоришь. Поэтому я призываю тебя обосновать то, что ты сказал, а если не сможешь обосновать, извиниться. А если не сможешь извиниться, если не будет сил извиниться, я тебе посвящу время. Испорчу тебе репутацию и испорчу жизнь. Потому что так просто твоим грязным, тупым ртом произносить такие вещи я тебе не позволю", – сказал Гордон.

Стоит отметить, что в 2020 году Дмитрий Гордон взял два скандальных интервью: с бывшим "прокурором" аннексированного Россией Крыма и депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской, а также российским террористом Игорем Гиркиным, подозреваемым в причастности к сбитию Boeing 777 рейса MH17.