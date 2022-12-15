Сидорчук: Мне трудно понять тех, кто еще в 2021 году на руках носил, а сейчас ровняет с землей

Капитан " Динамо " Сергей Сидорчук подвел итог осенней части сезона для команды.

"То, что этот чемпионат не похож на привычный, это понятно. Война. Но я убедился, что чемпионаты и разные первенства, не только футбольные, но и вообще спортивные, должны проводиться. Единственный минус – трансляции, вернее, их отсутствие. Думаю, можно разбавлять "Єдині новини" спортивными состязаниями (не только футболом). И прерывать, когда есть что-то срочное.

Это кому-то может показаться смешным, но нынешний чемпионат является самым конкурентным за последние 7-10 лет. Ты не можешь заранее знать, какая команда отберет очки. Это сейчас самое интересное в УПЛ. Аутсайдеры не видны.

Лига Европы. Не хочется жаловаться и вспоминать, как мы проигрывали. Просто уверен, что если бы мы играли в домашних нормальных условиях, результат был бы иной.

Это был тяжелый период, но мы команда. Игроки и тренер вместе. Побеждаем и проигрываем вместе. Нет смысла перекладывать ответственность на кого-то одного. Мистер и тренерский штаб, я с вами. Мне трудно понять тех, кто еще в 2021 году (когда в Кубке и чемпионате мы добыли в борьбе золотые медали) вас на руках носил, а сейчас ровняет с землей.

В будущее смотрим с оптимизмом. Верю, что по окончании этого сезона у "Динамо" может появиться третья звезда", – написал Сидорчук.