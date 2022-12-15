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Сидорчук: Мне трудно понять тех, кто еще в 2021 году на руках носил, а сейчас ровняет с землей

Премьер-лига
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(3 голосов)

Капитан Динамо подвел итог осенней части сезона

Сидорчук: Мне трудно понять тех, кто еще в 2021 году на руках носил, а сейчас ровняет с землей

фото - ФК Динамо Київ

Новина українською

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук подвел итог осенней части сезона для команды.

"То, что этот чемпионат не похож на привычный, это понятно. Война. Но я убедился, что чемпионаты и разные первенства, не только футбольные, но и вообще спортивные, должны проводиться. Единственный минус – трансляции, вернее, их отсутствие. Думаю, можно разбавлять "Єдині новини" спортивными состязаниями (не только футболом). И прерывать, когда есть что-то срочное.

Это кому-то может показаться смешным, но нынешний чемпионат является самым конкурентным за последние 7-10 лет. Ты не можешь заранее знать, какая команда отберет очки. Это сейчас самое интересное в УПЛ. Аутсайдеры не видны.

Лига Европы. Не хочется жаловаться и вспоминать, как мы проигрывали. Просто уверен, что если бы мы играли в домашних нормальных условиях, результат был бы иной.

Это был тяжелый период, но мы команда. Игроки и тренер вместе. Побеждаем и проигрываем вместе. Нет смысла перекладывать ответственность на кого-то одного. Мистер и тренерский штаб, я с вами. Мне трудно понять тех, кто еще в 2021 году (когда в Кубке и чемпионате мы добыли в борьбе золотые медали) вас на руках носил, а сейчас ровняет с землей.

В будущее смотрим с оптимизмом. Верю, что по окончании этого сезона у "Динамо" может появиться третья звезда", – написал Сидорчук.

Напомним, что "Динамо" завершило первую часть чемпионата УПЛ на третьей позиции в турнирной таблице, а также выбыло из еврокубков.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Комментарии (7)
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dalexx (Украина)
15.12.2022 в 21:26
Сидорчук, ти вже три роки як здувся, вилучення у вирішальних матчах та млява гра низького рівня. Це справжнє горе, що ти перебуваєш у Динамо. Капітан клоун!
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+1
-1
Джим Слэйд (Харьков)
15.12.2022 в 22:34
А що, колись надувався?
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0
-1
Mexxxxx (Просяная)
15.12.2022 в 21:13
А что тут понимать. Может сейчас играете так что за такую игру и надо ровнять с землей. Или взяли золото теперь ближайшие годы можно по полю пешком ходить и ждать, что и дальше должны "на руках носить".
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+1
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
15.12.2022 в 21:01
Хто і за що вас на руках носив? За виграш посередньої УПЛ? Сірожа, твоя деградація як футболіста скоро увійде в підручники. Їхав би ти вже в Польщу, Угорщину, Кіпр - це приблизно твій нинішній рівень.
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+1
-1
Дон Купер (Хмельницький)
15.12.2022 в 22:01
Шановний, якщо ви вважаєте що чемпіонат Польщі слабший ніж наш (зараз), то з вами й говорити немає про що. А Сидорчук і Степаненко досі залишаються найкращими опорниками в УПЛ. Попри вік. Не так давно всі вихваляли іванісеню, а де він зараз (. Веду до того, що якщо наш чемпіонат втратить ще й цих "ветеранів" (вони вже не ті, але гру ще вміють читати), то ми будемо мучитися навіть з Ліхтеншейном і Андоррою.
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0
-1
Джим Слэйд (Харьков)
15.12.2022 в 22:36
В Польщі слабкий чемпіонат, так. Чому ви зачепилися саме за неї? В Угорщині та на Кіпрі він плюс-мінус того ж рівня, коли не сильніший.
0
0
Джим Слэйд (Харьков)
15.12.2022 в 22:37
Наш зараз на диво мабуть сильнійший, аніж був у середині десятих років.
0
0

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