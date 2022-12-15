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Сидорчук: Мне трудно понять тех, кто еще в 2021 году на руках носил, а сейчас ровняет с землей
Капитан Динамо подвел итог осенней части сезона
фото - ФК Динамо Київ
Капитан "
"То, что этот чемпионат не похож на привычный, это понятно. Война. Но я убедился, что чемпионаты и разные первенства, не только футбольные, но и вообще спортивные, должны проводиться. Единственный минус – трансляции, вернее, их отсутствие. Думаю, можно разбавлять "Єдині новини" спортивными состязаниями (не только футболом). И прерывать, когда есть что-то срочное.
Это кому-то может показаться смешным, но нынешний чемпионат является самым конкурентным за последние 7-10 лет. Ты не можешь заранее знать, какая команда отберет очки. Это сейчас самое интересное в УПЛ. Аутсайдеры не видны.
Лига Европы. Не хочется жаловаться и вспоминать, как мы проигрывали. Просто уверен, что если бы мы играли в домашних нормальных условиях, результат был бы иной.
Это был тяжелый период, но мы команда. Игроки и тренер вместе. Побеждаем и проигрываем вместе. Нет смысла перекладывать ответственность на кого-то одного. Мистер и тренерский штаб, я с вами. Мне трудно понять тех, кто еще в 2021 году (когда в Кубке и чемпионате мы добыли в борьбе золотые медали) вас на руках носил, а сейчас ровняет с землей.
В будущее смотрим с оптимизмом. Верю, что по окончании этого сезона у "Динамо" может появиться третья звезда", – написал Сидорчук.
Напомним, что "Динамо" завершило первую часть чемпионата УПЛ на третьей позиции в турнирной таблице, а также выбыло из еврокубков.
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