Источник: Цыганков и Динамо не договорились о продлении контракта

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков не собирается продлевать соглашение с клубом. О чем сообщает "Динамо Киев Inside".

"Переговоры "Суркисы/Цыганковы/Пере" (Пере - агент брата Пепа Гвардиолы из агентства SEG - прим.) привели к ожидаемому результату. То есть ни к чему не привели. Теперь выхода для клуба ровно два - продажа по дисконту уже этой зимой или же летнее прощание задаром. Всё предельно просто", - сообщил источник.

Напомним, контракт 25-летнего украинца истекает летом 2023 года, и поэтому уже этой зимой футболист может договориться с новым клубом о бесплатном переходе. Цыганков - является воспитанником "Динамо" и выступает за первую команду киевлян с 2016 года.

В текущем сезоне Виктор провел 23 матча во всех турнирах, забил 9 голов и выполнил 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 22 млн евро.