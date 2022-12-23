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Источник: Цыганков и Динамо не договорились о продлении контракта
У клуба теперь два варианта
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков не собирается продлевать соглашение с клубом. О чем сообщает "Динамо Киев Inside".
"Переговоры "Суркисы/Цыганковы/Пере" (Пере - агент брата Пепа Гвардиолы из агентства SEG - прим.) привели к ожидаемому результату. То есть ни к чему не привели.
Теперь выхода для клуба ровно два - продажа по дисконту уже этой зимой или же летнее прощание задаром. Всё предельно просто", - сообщил источник.
Напомним, контракт 25-летнего украинца истекает летом 2023 года, и поэтому уже этой зимой футболист может договориться с новым клубом о бесплатном переходе. Цыганков - является воспитанником "Динамо" и выступает за первую команду киевлян с 2016 года.
В текущем сезоне Виктор провел 23 матча во всех турнирах, забил 9 голов и выполнил 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 22 млн евро.
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