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Источник: Цыганков и Динамо не договорились о продлении контракта

Премьер-лига
(1 голосов)

У клуба теперь два варианта

Источник: Цыганков и Динамо не договорились о продлении контракта

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков не собирается продлевать соглашение с клубом. О чем сообщает "Динамо Киев Inside".

"Переговоры "Суркисы/Цыганковы/Пере" (Пере - агент брата Пепа Гвардиолы из агентства SEG - прим.) привели к ожидаемому результату. То есть ни к чему не привели.

Теперь выхода для клуба ровно два - продажа по дисконту уже этой зимой или же летнее прощание задаром. Всё предельно просто", - сообщил источник.

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Напомним, контракт 25-летнего украинца истекает летом 2023 года, и поэтому уже этой зимой футболист может договориться с новым клубом о бесплатном переходе. Цыганков - является воспитанником "Динамо" и выступает за первую команду киевлян с 2016 года.

В текущем сезоне Виктор провел 23 матча во всех турнирах, забил 9 голов и выполнил 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 22 млн евро.

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Источник:
Динамо Киев Inside

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Комментарии (7)
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MaximSK (Киев)
23.12.2022 в 14:06
Во первых Цыганкова никто не берет в данный момент, предложений нет, значит он не впечатляет свой игрой команд из Топ-чемпионатов, за него даже 15 млн Евро не дают, Цыганков понимает что если подпишет новый контракт, никуда не уедет, как с Ярмоленко трансфер в Боруссию не получится.
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+2
-1
storm_ua (Николаев)
23.12.2022 в 13:58
Порешают, не волнуйтесь....да и смысл создавать препядствия. Хоть какой то будет стимул у парня.
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0
0
aleks68
23.12.2022 в 14:43
порешают?в динамо до пенсии?
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0
-1
kukarekin (Одесса)
23.12.2022 в 13:57
Они уже нашли лазейку через волонтерство. И не только. Как попал за границу Остап Маркевич? Внук Софии Ротару...? Я пойму лишь Мишу Кучука, тот чётко удрал...
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0
0
Pianist (Київ)
23.12.2022 в 13:20
Ну у відповідності до чинного законодавства України перехід може бути зараз лише до іншого українського клубу. Оскільки громадянин України Циганков є особою чоловічої статі призовного віку. Наче не інвалід. Тому перетин державного кордону допустимий лише для проведення міжнародних матчів Динамо. Не дуже розумію, на яких правових підставах ця людина зможе перетнути державний кордон для виїзду за межі України з метою працевлаштування за кордоном.
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+1
-2
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
23.12.2022 в 14:33
Разве мало выехало "волонтеров"?
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
23.12.2022 в 14:48
Щось щодо Мудрика я не бачив такого "принципового" коментаря - ані від вас, ані від будь-кого.
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0
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