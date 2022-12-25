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Новичок Вереса: Клуб имеет очень большую армию болельщиков
И планирует играть в еврокубках
Фото: НК Верес
Новоиспеченный защитник "Вереса" Денис Балан рассказал, почему выбрал ровенский клуб как продолжение своей карьеры:
“ – “Верес” – это клуб, который постоянно на слуху. Во-первых, благодаря своим результатам. Во-вторых, благодаря сериалу Дмитрия Поворознюка, у которого множество зрителей по всей Украине. Знал, что в команде хорошая атмосфера, семейные отношения. Об этом рассказывали знакомые футболисты, которые играли, или играют за “Верес”. Хорошая, боевая команда.
Также знаю, что у клуба очень большая армия болельщиков. Руководство клуба пытается строить его по европейской модели. “Верес” пытается быть самоокупаемым. Слышал об эмиссии акций народного клуба на фондовой бирже. Если не изменяет память – это первый украинский клуб, который может так похвастаться.
– Почему “Верес”? Были ли другие варианты продолжения карьеры?
– Да, имел другие варианты продолжения карьеры. Вел переговоры и с другими клубами. Но "Верес" был настойчивее, поэтому и выбрал "Верес". К тому же, как я уже упоминал, слышал много положительных отзывов об этом клубе. Для меня атмосфера в команде очень важна. Ибо все мы – прежде всего люди. И когда в коллективе хорошие отношения – хочется работать, хочется бороться и добиваться результата. "Верес" – это семья. Мне это импонирует.
Кроме того, "Верес" – амбициозный клуб, который стремится развиваться. В будущем ровенчане мечтают выступать в еврокубках. Я тоже амбициозный человек. Мои интересы совпадают с интересами клуба. И это еще одна причина, почему я выбрал “Верес”, - сказал Балан.
Напомним, что Денис стал первым зимним новичком "Вереса". Последним клубом воспитанника академий “Черноморца” и “Динамо” была словацкая “Злата Моравице”, которую он покинул 20 октября. С этого времени Балан находился без клуба.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 29-летнего правого защитника в 300 тысяч евро.
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