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Или Карпаты или США. Вратарь Львова имеет два предложения
Его контракт со львовским клубом заканчивается летом
Фото: bravegk.com.ua
Вратарь "Львова" Александр Ильющенков имеет вариант продолжение карьеры за рубежом, сообщает Sport Arenа.
По информации источника, голкипер попал в сферу интересов одного из клубов США. 32-летнему украинца готовы предложить контракт. Однако, не исключено, что Ильющенков останется в Украине. Трансферное предложение футболисту сделали "Карпаты".
Его контракт со львовским клубом истекает летом.
Интересно, что Ильющенков выступал в составе зелено-белых львов с 2011-го по 2015-й годы, сыграв за первую команду клуба 23 матча (37 пропущенных мячей).
В нынешнем сезоне Ильющенков за "Львов", за который выступает с января 2021 года, провел 10 матчей, пропустив 13 голов. Всего у голкипера 33 матча (38 пропущенных мячей за "Львов"). Интересно, что Александр играл и за третий львовский клуб – "Рух" (46 матчей, 47 пропущенных голов).
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