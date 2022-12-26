Или Карпаты или США. Вратарь Львова имеет два предложения

Вратарь "Львова" Александр Ильющенков имеет вариант продолжение карьеры за рубежом, сообщает Sport Arenа.

По информации источника, голкипер попал в сферу интересов одного из клубов США. 32-летнему украинца готовы предложить контракт. Однако, не исключено, что Ильющенков останется в Украине. Трансферное предложение футболисту сделали "Карпаты".

Его контракт со львовским клубом истекает летом.

Интересно, что Ильющенков выступал в составе зелено-белых львов с 2011-го по 2015-й годы, сыграв за первую команду клуба 23 матча (37 пропущенных мячей).

В нынешнем сезоне Ильющенков за "Львов", за который выступает с января 2021 года, провел 10 матчей, пропустив 13 голов. Всего у голкипера 33 матча (38 пропущенных мячей за "Львов"). Интересно, что Александр играл и за третий львовский клуб – "Рух" (46 матчей, 47 пропущенных голов).