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Или Карпаты или США. Вратарь Львова имеет два предложения

Премьер-лига
(1 голосов)

Его контракт со львовским клубом заканчивается летом

Или Карпаты или США. Вратарь Львова имеет два предложения

Фото: bravegk.com.ua

Новина українською

Вратарь "Львова" Александр Ильющенков имеет вариант продолжение карьеры за рубежом, сообщает Sport Arenа.

По информации источника, голкипер попал в сферу интересов одного из клубов США. 32-летнему украинца готовы предложить контракт. Однако, не исключено, что Ильющенков останется в Украине. Трансферное предложение футболисту сделали "Карпаты".

Его контракт со львовским клубом истекает летом.

Интересно, что Ильющенков выступал в составе зелено-белых львов с 2011-го по 2015-й годы, сыграв за первую команду клуба 23 матча (37 пропущенных мячей).

В нынешнем сезоне Ильющенков за "Львов", за который выступает с января 2021 года, провел 10 матчей, пропустив 13 голов. Всего у голкипера 33 матча (38 пропущенных мячей за "Львов"). Интересно, что Александр играл и за третий львовский клуб – "Рух" (46 матчей, 47 пропущенных голов).

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В статье: ФК Львов Александр Ильющенков Карпаты (Львов)
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
nadobi (Полтава)
26.12.2022 в 08:50
Как это вообше сейчас возможно???
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