СМИ: Шахтер хочет за Витао 4.5 миллиона евро

После начала военных действий на территории Украины, состав донецкого "Шахтера" покинули многие легионеры. Одним из них стал бразилец Витао, который отправился в аренду в "Интернасьонал".

Как сообщает журналист Мариньо Салданьи, "горняки" готовы отпустить центрбека на постоянной основе, однако требуют за трансфер четыре с половиной миллиона евро. Параллельно с этим клуб судится с ФИФА из-за разрешения легионерам приостанавливать контракты с клубом на период войны.

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"Интернасьонал" хочет немного сэкономить на трансфере Витао. Помочь с этим бразильскому клубу может недавняя продажа в "Шахтер" Винисиуса Тобиаса - "горняки" пока не полностью расплатились за данный переход. Ныне Тобиас играет в аренде в "Реале".

В текущем сезоне на счету Витао 38 матчей и два забитых гола за "Интернасьонал".