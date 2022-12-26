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СМИ: Шахтер хочет за Витао 4.5 миллиона евро
"Горняки" пока не расплатились за трансфер другого бразильца
Фото: Александр Приходько
После начала военных действий на территории Украины, состав донецкого "Шахтера" покинули многие легионеры. Одним из них стал бразилец Витао, который отправился в аренду в "Интернасьонал".
Как сообщает журналист Мариньо Салданьи, "горняки" готовы отпустить центрбека на постоянной основе, однако требуют за трансфер четыре с половиной миллиона евро. Параллельно с этим клуб судится с ФИФА из-за разрешения легионерам приостанавливать контракты с клубом на период войны.
"Интернасьонал" хочет немного сэкономить на трансфере Витао. Помочь с этим бразильскому клубу может недавняя продажа в "Шахтер" Винисиуса Тобиаса - "горняки" пока не полностью расплатились за данный переход. Ныне Тобиас играет в аренде в "Реале".
В текущем сезоне на счету Витао 38 матчей и два забитых гола за "Интернасьонал".
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