  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. СМИ: Шахтер хочет за Витао 4.5 миллиона евро
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Шахтер хочет за Витао 4.5 миллиона евро

Премьер-лига
(1 голосов)

"Горняки" пока не расплатились за трансфер другого бразильца

СМИ: Шахтер хочет за Витао 4.5 миллиона евро

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

После начала военных действий на территории Украины, состав донецкого "Шахтера" покинули многие легионеры. Одним из них стал бразилец Витао, который отправился в аренду в "Интернасьонал".

Как сообщает журналист Мариньо Салданьи, "горняки" готовы отпустить центрбека на постоянной основе, однако требуют за трансфер четыре с половиной миллиона евро. Параллельно с этим клуб судится с ФИФА из-за разрешения легионерам приостанавливать контракты с клубом на период войны.

Читайте такжеСергей Палкин: ФИФА уничтожает украинский футбол

"Интернасьонал" хочет немного сэкономить на трансфере Витао. Помочь с этим бразильскому клубу может недавняя продажа в "Шахтер" Винисиуса Тобиаса - "горняки" пока не полностью расплатились за данный переход. Ныне Тобиас играет в аренде в "Реале".

В текущем сезоне на счету Витао 38 матчей и два забитых гола за "Интернасьонал".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Интернасьонал Витао
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Revista Colorada

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде