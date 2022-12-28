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СМИ: Бразилец Шахтера еще на год останется в Коринтиансе - он не хотел возвращаться в Украину

Премьер-лига
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Судя по всему, стороны смогли договориться

СМИ: Бразилец Шахтера еще на год останется в Коринтиансе - он не хотел возвращаться в Украину

Фото: Ag. Corinthians/ Автор - Rodrigo Coca

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Майкон и дальше будет играть за "Коринтианс". Об этом передает портал ge.globo.

"Горняки" были против еще одной аренде хавбека, однако сам игрок не хочет возвращаться в Украину. По итогу украинский клуб передумал и дал добро на еще одну аренду, которая обойдется "Коринтиансу" в 500 тысяч евро.

Интересен и другой факт. У бразильского клуба будет приоритетное право выкупа футболиста - если "Шахтер" в течении годовой аренды получит официальное предложение по покупке хавбека, "Кориантианс" будет иметь право повторить данную сумму и выкупить игрока.

Майкон отправился в аренду в "Коринтианс" в апреле 2022-го. С того времени он в сумме провел 26 игр и забил два гола. Его контракт с "Шахтером" действителен до 2025-го года.

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В статье: Майкон Шахтер (Донецк) Коринтианс (Сан-Паулу)
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Источник:
ge.globo

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