Владельца Ворсклы отправили под экстрадиционный арест

Украинского бизнесмена, владельца футбольного клуба "Ворскла" и инвестора "Горняка-Спорт" Константина Жеваго, которого накануне задержали на курорте Куршавель, отправили под экстрадиционный арест.

Такое решение вынес суд французского города Шамбери.

Бизнесмен будет находиться под арестом, пока правоохранительные органы Франции рассматривают экстрадиционный запрос Украины о его выдаче.

Напомним, в сентябре 2019-го года Константину Жевагу заочно было объявлено подозрение в причастности к схеме по хищению 2,5 миллиарда гривен банка "Финансы и Кредит" из-за оффшорных компаний в течение 2007-2014 годов.

46-летний Константин Жеваго является мажоритарным владельцем группы компаний Ferrexpo, в состав которой входят Полтавский, Еристовский и Билановский горно-обогатительные комбинаты. Кроме "Ворсклы", Ferrexpo также является главным инвестором "Горняка-Спорта".

Ранее вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак анонсировал разгрузку зарплатной ведомости, а вокруг "Горняка-Спорта" ходили слухи об исчезновении профессиональной команды.

Также отметим, что, как сообщают СМИ, "Ворскла" после ареста Жеваго будет существовать в режиме тотальной экономии.