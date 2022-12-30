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Жеваго покидает совет директоров компании-спонсора Ворсклы Ferrexpo

Премьер-лига
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Полтавский клуб может столкнуться с финансовыми трудностями

Жеваго покидает совет директоров компании-спонсора Ворсклы Ferrexpo

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Арестованный во Франции украинский бизнесмен Константин Жеваго принял решение выйти из совета директоров "Ferrexpo". Об этом сообщила пресс-служба группы на Лондонской фондовой бирже.

"Компания сообщает, что господин Жеваго покидает совет директоров Ferrexpo plc… Правление предпринимает меры, чтобы официально задокументировать его отставку", - говорится в заявлении.

К слову, "Ferrexpo" является спонсором футбольного клуба "Ворскла".

Напомним, 27 декабря Жеваго арестовали на альпийском горнолыжном курорте Куршевель. Экс-нардеп будет находиться под арестом, пока правоохранительные органы Франции рассматривают экстрадиционный запрос Украины о его выдаче.

Также отметим, что, как сообщают СМИ, "Ворскла" после ареста Жеваго будет существовать в режиме тотальной экономии.

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В статье: Ворскла (Полтава) Константин Жеваго
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