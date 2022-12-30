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Жеваго покидает совет директоров компании-спонсора Ворсклы Ferrexpo
Полтавский клуб может столкнуться с финансовыми трудностями
Фото: із відкритих джерел
Арестованный во Франции украинский бизнесмен Константин Жеваго принял решение выйти из совета директоров "Ferrexpo". Об этом сообщила пресс-служба группы на Лондонской фондовой бирже.
"Компания сообщает, что господин Жеваго покидает совет директоров Ferrexpo plc… Правление предпринимает меры, чтобы официально задокументировать его отставку", - говорится в заявлении.
К слову, "Ferrexpo" является спонсором футбольного клуба "Ворскла".
Напомним, 27 декабря Жеваго арестовали на альпийском горнолыжном курорте Куршевель. Экс-нардеп будет находиться под арестом, пока правоохранительные органы Франции рассматривают экстрадиционный запрос Украины о его выдаче.
Также отметим, что, как сообщают СМИ, "Ворскла" после ареста Жеваго будет существовать в режиме тотальной экономии.
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