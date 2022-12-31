Полузащитник, но не Цыганков. Динамо назвало лучшего игрока клуба в 2022 году

Киевское "Динамо" подвело итоги в номинации "Лучший игрок года".

Победу в ней одержал полузащитник Виталий Буяльский. За полузащитника проголосовало 55% респондентов. Опрос проходил в социальных сетях и мессенджерах "бело-синих".

Віталій #Буяльський – найкращий гравець «Динамо» у 2022 році! ????⭐️



У результаті фінального голосування 2022 року у соціальних мережах та Telegram каналі клубу більшість голосів (55%) отримав Віталій Буяльський. ???? pic.twitter.com/YWfx3fJm4s — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) December 31, 2022

В частности, Буяльский обогнал в опросе четырех партнеров по команде: Виктора Цыганкова, Георгия Бущана, Илью Забарного и Сергея Сидорчука.

Отметим, что Виталий, как собственно и "Динамо", первую часть года пропустил из-за полномасштабной войны в Украине, а уже с августа полноценно участвовал в официальных матчах.

За 27 поединков во всех турнирах Буяльский записал в свой актив 11 голов и шесть ассистов. В частности, с 10 мячами и тремя голевыми передачами он входит в тройку наиболее результативных игроков УПЛ, уступая только Мудрику (7+7) и Довбику (11+1). Вместе с Цыганковым (6+5) Виталий делит третье место этого рейтинга.