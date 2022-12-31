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Полузащитник, но не Цыганков. Динамо назвало лучшего игрока клуба в 2022 году

Премьер-лига
(3 голосов)

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Полузащитник, но не Цыганков. Динамо назвало лучшего игрока клуба в 2022 году

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Киевское "Динамо" подвело итоги в номинации "Лучший игрок года".

Победу в ней одержал полузащитник Виталий Буяльский. За полузащитника проголосовало 55% респондентов. Опрос проходил в социальных сетях и мессенджерах "бело-синих".

В частности, Буяльский обогнал в опросе четырех партнеров по команде: Виктора Цыганкова, Георгия Бущана, Илью Забарного и Сергея Сидорчука.

Отметим, что Виталий, как собственно и "Динамо", первую часть года пропустил из-за полномасштабной войны в Украине, а уже с августа полноценно участвовал в официальных матчах.

За 27 поединков во всех турнирах Буяльский записал в свой актив 11 голов и шесть ассистов. В частности, с 10 мячами и тремя голевыми передачами он входит в тройку наиболее результативных игроков УПЛ, уступая только Мудрику (7+7) и Довбику (11+1). Вместе с Цыганковым (6+5) Виталий делит третье место этого рейтинга.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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nadobi (Полтава)
31.12.2022 в 10:14
Так понятно, он же контракт не продлил
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
31.12.2022 в 10:02
Хороший півзахисник. Шкода, що його ігнорують тренери збірної.
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