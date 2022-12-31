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Полузащитник, но не Цыганков. Динамо назвало лучшего игрока клуба в 2022 году
Ожидаемый выбор
Фото: ФК Динамо
Киевское "Динамо" подвело итоги в номинации "Лучший игрок года".
Победу в ней одержал полузащитник Виталий Буяльский. За полузащитника проголосовало 55% респондентов. Опрос проходил в социальных сетях и мессенджерах "бело-синих".
Віталій #Буяльський – найкращий гравець «Динамо» у 2022 році! ????⭐️— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) December 31, 2022
У результаті фінального голосування 2022 року у соціальних мережах та Telegram каналі клубу більшість голосів (55%) отримав Віталій Буяльський. ???? pic.twitter.com/YWfx3fJm4s
В частности, Буяльский обогнал в опросе четырех партнеров по команде: Виктора Цыганкова, Георгия Бущана, Илью Забарного и Сергея Сидорчука.
Отметим, что Виталий, как собственно и "Динамо", первую часть года пропустил из-за полномасштабной войны в Украине, а уже с августа полноценно участвовал в официальных матчах.
За 27 поединков во всех турнирах Буяльский записал в свой актив 11 голов и шесть ассистов. В частности, с 10 мячами и тремя голевыми передачами он входит в тройку наиболее результативных игроков УПЛ, уступая только Мудрику (7+7) и Довбику (11+1). Вместе с Цыганковым (6+5) Виталий делит третье место этого рейтинга.
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